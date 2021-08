“Max90 Live”: aggiunta una nuova data al Tour di Max Pezzali

“Max90 Live”, nuova data

Si aggiunge una nuova data a Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti che ripercorre i grandi successi degli anni novanta di Max Pezzali.

Max90 Live arriverà anche a Modena (Casa Emilia 21 – Festa Unità – Arena del Lago) il 17 settembre 2021.

“Max90 Live”, miti ed emozioni di un decennio

Attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere emozioni e storie che soltanto il cantautore ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883, Max Pezzali porta in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.

Max90 Live”, da quando i biglietti della data aggiunta

I biglietti della data di Modena sono già disponibili online dal 16 agosto alle ore 15:00, e nei punti vendita autorizzati dal 21 agosto alle ore 15:00

“Max90 Live”: Calendario date aggiornato

Lunedì 23 agosto 2021 | Forte dei Marmi (LU) @Villa Bertelli

Giovedì 26 agosto 2021 | L’Aquila @ La Perdonanza – c/o Teatro del Perdono

Sabato 28 agosto 2021 I Taranto @Rotonda del Lungomare

Lunedì 30 agosto 2021 | Mantova @Palazzo Te – Mantova Live

Mercoledì 01 settembre 2021 | Vercelli @ Piazza dell’antico ospedale – “Metti una sera a Vercelli”

Venerdì 03 settembre 2021 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Sabato 04 settembre 2021 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Domenica 05 settembre 2021 | Viterbo @ Prato Giardino

Martedì 07 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini

Mercoledì 08 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini

Sabato 11 settembre 2021 | Vicenza @Piazza dei Signori

Lunedì 13 settembre 2021 | Firenze @Anfiteatro delle Cascine

Martedì 14 settembre 2021 I Lanciano (CH) @Villa Parco delle Rose

Mercoledì 15 Settembre 2021 | Caserta @Real Belvedere di San Leucio

Venerdì 17 settembre 2021 Modena @Casa Emilia 21–Festa Unità-Arena del Lago New

Sabato 18 settembre 2021 | Fossano (CN) @Piazza degli Acaja

Domenica 19 settembre 2021 | Fossano (CN) @Piazza degli Acaja

Il 15 e 16 luglio 2022 Max Pezzali sarà il protagonista di San Siro Canta Max, il grande evento che lo vedrà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro (data zero prevista per il 10 luglio 2022 a Bibione).

