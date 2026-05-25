S’inaugura il parco Aldo Moro dopo i lavori di riqualificazione

Martedì 26 maggio verrà inaugurato il nuovo assetto del parco di via Aldo Moro a Rho oggetto di recenti lavori di riqualificazione, in particolare per quanto riguarda l’area giochi. A partire dalle ore 16 è previsto un pomeriggio dal titolo “Un parco di storie“, con momenti dedicati all’incontro, alla lettura e alla condivisione.

L’evento celebrerà la conclusione dei lavori ma anche quella del progetto “0-6 Personaggi in cerca di lettore” che ha coinvolto bambine, bambini e famiglie in un percorso fatto di storie, ascolto e immaginazione. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Andrea Orlandi, dell’assessore all’Ambiente Valentina Giro e dell’assessore a Scuola e Giovani Paolo Bianchi, il parco si animerà con letture sparse e racconti ad alta voce in un’atmosfera accogliente e partecipata.

A seguire, una merenda per tutti.

“I lavori di riqualificazione del parco di via Aldo Moro fanno parte di un pacchetto di interventi che ha già portato alla sistemazione dei parco di via dei Ronchi – commenta l’Assessora Valentina Giro – L’Area Giochi è stata interamente rinnovata. L’intervento principale ha riguardato la pavimentazione anti-trauma che è stata interamente sostituita: ai primi di marzo 2025, infatti, era stato constatato il sollevamento dei quadrotti della pavimentazione e si era stati costretti a chiudere al pubblico l’area gioco. Le due altalene in legno sono state sostituite con due attrezzature in metallo, più durevoli e dotate delle necessarie certificazioni. Al posto del gioco a castello multiscivolo in legno, non più conforme, è stata introdotta una moderna struttura ludica multifunzione. Restituiamo alla cittadinanza un’area più sicura, più bella e più fruibile”.

Il progetto “0-6 Personaggi in cerca di lettore” ha vinto la Sezione 2 del bando “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura, promosso da STRIPES Coop come capofila in collaborazione con un’ampia rete di partner: Comune di Rho, ASST Rhodense, CSBNO, Teatro dell’Armadillo, Caminante APS, Fabbrica dei Segni e Nabad. Nella nuova area di gioco pubblica saranno allestiti punti lettura diffusi, pensati per accogliere bambine, bambini e famiglie in momenti di scoperta, ascolto e condivisione delle storie. Sarà anche possibile contribuire concretamente al proseguimento del progetto attraverso una raccolta fondi dedicata all’acquisto di un libro nato dal lavoro svolto da una ragazza coinvolta nel percorso PCTO attivato durante il progetto.

La lettura è stata promossa come strumento di relazione, crescita e partecipazione, abbracciando diversi linguaggi – narrativo, teatrale, creativo, digitale – e valorizzato il ruolo degli adulti come mediatori fondamentali. Il progetto ha cercato di diffondere l’abitudine alla lettura fin dai primi anni di vita, contribuendo a rafforzare una comunità educante attenta al valore delle storie e della condivisione culturale. Particolare attenzione è stata dedicata alla creazione di spazi di lettura nei luoghi della quotidianità con la distribuzione di espositori pensati ad hoc e tappeti, e grazie anche all’acquisto e alla donazione di libri selezionati.

“Siamo molto orgogliosi di aver promosso questo progetto nel territorio rhodense – dichiara Dafne Guida, presidente di Stripes Cooperativa Sociale – La rete di partner, con le differenti competenze e professionalità, ha lavorato in modo sinergico offrendo opportunità e strumenti adeguati, e dando la possibilità a tutte e tutti di avvicinarsi ai libri e alla lettura con la curiosità e la creatività che le storie sanno dare”.

“Questo progetto rappresenta una esperienza capace di mettere in rete soggetti educativi, culturali e sociali del territorio – dichiara l’assessore Paolo Bianchi – Non si è promossa solo la lettura, ma anche esperienze di incontro e confronto con i coetanei e con gli adulti, fondamentali per la crescita dei ragazzi e delle ragazze”.

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