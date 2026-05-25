Move Week: sport, inclusione e divertimento per tutti

Una settimana di eventi sportivi a Novate e una giornata speciale al CX Milan NoM, al confine tra Novate e Milano. Dal 25 al 31 maggio

La Move Week è un evento europeo annuale pensato per mostrare i benefici di una vita attiva e del praticare su base regolare sport e attività fisica.

In questa settimana dedicata allo sport, al benessere e alla partecipazione sociale, l’associazione Mondodisabile.it e Dietro la Notizia di Novate Milanese, organizzano una serie di eventi sportivi e attività aperte a tutti, con l’obiettivo di promuovere inclusione, aggregazione e condivisione attraverso lo sport.

L’appuntamento principale sarà sabato 30 maggio, presso CX Milan NoM, che per un’intera giornata si trasformerà in un vero e proprio villaggio dello sport e dell’intrattenimento.

Durante l’evento si svolgeranno tornei di basket 3Vs3, tornei di pallavolo 3Vs3, sfide di calcio balilla 2V2. Ci sarà un’area street food e stand bio, vegan, e di intrattenimento.

Nel pomeriggio, dopo le premiazioni dei tornei, ci sarà un’esibizione di musica Country dove sarà possibile ballare e imparare i passi divertendosi.

La manifestazione nasce con l’intento di creare uno spazio aperto e accessibile, dove giovani, famiglie, studenti e associazioni possano incontrarsi e vivere insieme una giornata all’insegna dell’energia positiva, dello sport e della convivialità.

“Move Week vuole essere molto più di un evento sportivo: è un’occasione per costruire relazioni, abbattere barriere e valorizzare il territorio attraverso attività inclusive e partecipative”, spiegano gli organizzatori.

“Siamo felici di ospitare all’interno di CX Milan NoM un’iniziativa come MOVE Week, capace di unire sport, inclusione e partecipazione attiva del territorio. Crediamo che luoghi come il nostro debbano essere sempre più spazi aperti alla comunità, in grado di favorire occasioni di incontro, benessere e socialità non solo per i nostri ospiti ma anche per i cittadini e le realtà locali. Eventi di questo tipo rappresentano perfettamente lo spirito di condivisione e aggregazione che vogliamo promuovere ogni giorno all’interno della struttura”, dichiara Valerio Modola, General Manager di CX Milan NoM.

L’ingresso all’evento sarà aperto al pubblico, ingresso da via Alda Merini, 2 Milano (al confine con Novate Milanese)

Questi gli altri eventi della settimana

LUNEDI 25 MAGGIO

Bocce persone disabili e non: CDD Novate + CSE Garbagnate + CSE Senago al parco Ghezzi di Novate Milanese, orario 11-12.30

MARTEDÌ 26 MAGGIO

Danza persone disabili: CDD Novate + CSE Garbagnate + CSE Senago. Al Cdd di Novate all’interno del parco Ghezzi di Novate. Orario 11-12.30

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO

Tennis persone disabili: CDD Novate + CSE Garbagnate + CSE Senago. Al Garden Tennis di Novate, in via Trento e Trieste, 43 a Novate M.se. Orario 11-12.30

GIOVEDÌ 28 MAGGIO

Dimostrazione di baskIN , basket inclusivo nella palestra di via Cornicione a Novate M.se. Ore 20.00

VENERDÌ 29 MAGGIO

“Camminata sotto le stelle”, tra Novate e Bollate attraverso il bosco del Fontanile, fino alla zona in cui si possono vedere le danze e sentire le lucciole. Partenza e ritorno con rinfresco da piazza Martiri della Libertà, 4 a Novate Milanese. Ritrovo ore 21 per consegna sacchetta partecipanti e partenza alle 21.30

SABATO 30 MAGGIO

Ved. programma sopraelencato di CX Milan NoM

DOMENICA 31 MAGGIO

Torneo calcio a 5 amatoriale. Chi vuole può formare squadre miste uomini/donne o solo maschili o solo femminili. Parteciperanno Sos Novate, Mondodisabile.it, Polizia Locale e altre squadre (iscrizioni aperte). Calcio di inizio alle ore 9.00 presso il campo a 5 dell’oratorio San Carlo di Novate M.se in via Gran Paradiso. Partite con girone all’italiana. Partite da 15 min + intervallo 5 min e secondo tempo 15 min.

Informazioni e iscrizioni: comunicazione.dietrolanotizia@gmail o wa 335.5756150

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