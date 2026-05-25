L’Università di Pavia rinnova il proprio impegno per la sostenibilità ambientale con la Clean Challenge – I Collegi pavesi contro la plastica , in programma il 29 maggio alle ore 14.30 presso il Parco della Vernavola.

L’iniziativa coinvolge attivamente gli studenti dei Collegi universitari pavesi in un’azione concreta di cura del territorio e contrasto all’inquinamento da plastica.



Organizzata dall’Office for Sustainable Actions dell’Università di Pavia e Plastic Free, in collaborazione con ASM Pavia, e con il patrocinio di EDìSU e del Comune di Pavia, la Clean Challenge si inserisce nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS 2026, portando la sostenibilità fuori dalle aule e dentro la vita quotidiana della comunità universitaria.

Durante il pomeriggio, le squadre dei Collegi pavesi parteciperanno a una sfida virtuosa basata sulla raccolta dei rifiuti nel parco, trasformando un’attività di volontariato in un’esperienza educativa e collaborativa. L’obiettivo non è solo la pulizia dell’area verde, ma anche la sensibilizzazione della comunità universitaria e cittadina sull’impatto ambientale dei rifiuti, in particolare della plastica, e sull’importanza di comportamenti responsabili e consapevoli.

L’iniziativa si collega direttamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare:

Goal 12 – Consumo e produzione responsabili

Goal 13 – Lotta contro il cambiamento climatico

Goal 15 – Vita sulla Terra

Al termine dell’attività è previsto un momento conviviale offerto da EDiSU e da Il Caffè dell’Università, occasione di confronto e condivisione tra studenti, organizzatori e partner del progetto, volto a rafforzare il senso di comunità e l’impegno collettivo verso la sostenibilità.

La premiazione delle squadre partecipanti si terrà il 3 giugno alle ore 17 presso l’Aula del 400 dell’Università di Pavia, valorizzando l’impegno e i risultati raggiunti dai partecipanti.

All’iniziativa prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni accademiche e territoriali.

Angelo Taglietti, Delegato del Rettore per i Collegi – Università di Pavia

«La Clean Challenge trasforma la competizione tra collegi in un atto d’amore per il territorio. I collegi sono il cuore pulsante della comunità universitaria e questa iniziativa dimostra come la loro identità possa tradursi in un’occasione di coinvolgimento e di educazione al rispetto dell’ambiente. Sostenere attività che uniscono cittadinanza attiva e tutela ambientale è per noi una priorità: vogliamo rafforzare il legame tra studenti e città. Con questa iniziativa, gli studenti non si limitano a studiare la sostenibilità, ma la mettono in pratica, generando un impatto concreto sul territorio.»

Daniela Boggiani, Referente Plastic Free per l’Ateneo – Università di Pavia

«Iniziative come la Clean Challenge dimostrano quanto sia fondamentale passare dalla sensibilizzazione all’azione concreta. Coinvolgere attivamente gli studenti in azioni di cura del territorio significa rafforzare consapevolezza e responsabilità ambientale e promuovere comportamenti sostenibili.»

Presidente di ASM Pavia S.p.A., Avv. Giuseppe Roccioletti

«Come ASM Pavia crediamo che la sostenibilità si costruisca ogni giorno attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. La Clean Challenge rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva e di attenzione verso il territorio, capace di trasformare un gesto semplice come la raccolta dei rifiuti in un momento di sensibilizzazione, partecipazione e responsabilità condivisa. Coinvolgere gli studenti universitari significa investire in una cultura ambientale più consapevole, che parte dai comportamenti quotidiani e contribuisce concretamente alla tutela degli spazi pubblici e dell’ambiente che viviamo.»

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