L’Università di Pavia rinnova il proprio impegno per la sostenibilità ambientale con la Clean Challenge – I Collegi pavesi contro la plastica, in programma il 29 maggio alle ore 14.30 presso il Parco della Vernavola.
L’iniziativa coinvolge attivamente gli studenti dei Collegi universitari pavesi in un’azione concreta di cura del territorio e contrasto all’inquinamento da plastica.
Organizzata dall’Office for Sustainable Actions dell’Università di Pavia e Plastic Free, in collaborazione con ASM Pavia, e con il patrocinio di EDìSU e del Comune di Pavia, la Clean Challenge si inserisce nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS 2026, portando la sostenibilità fuori dalle aule e dentro la vita quotidiana della comunità universitaria.
Durante il pomeriggio, le squadre dei Collegi pavesi parteciperanno a una sfida virtuosa basata sulla raccolta dei rifiuti nel parco, trasformando un’attività di volontariato in un’esperienza educativa e collaborativa. L’obiettivo non è solo la pulizia dell’area verde, ma anche la sensibilizzazione della comunità universitaria e cittadina sull’impatto ambientale dei rifiuti, in particolare della plastica, e sull’importanza di comportamenti responsabili e consapevoli.
L’iniziativa si collega direttamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare:
- Goal 12 – Consumo e produzione responsabili
- Goal 13 – Lotta contro il cambiamento climatico
- Goal 15 – Vita sulla Terra
Al termine dell’attività è previsto un momento conviviale offerto da EDiSU e da Il Caffè dell’Università, occasione di confronto e condivisione tra studenti, organizzatori e partner del progetto, volto a rafforzare il senso di comunità e l’impegno collettivo verso la sostenibilità.
La premiazione delle squadre partecipanti si terrà il 3 giugno alle ore 17 presso l’Aula del 400 dell’Università di Pavia, valorizzando l’impegno e i risultati raggiunti dai partecipanti.
All’iniziativa prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni accademiche e territoriali.
Angelo Taglietti, Delegato del Rettore per i Collegi – Università di Pavia
«La Clean Challenge trasforma la competizione tra collegi in un atto d’amore per il territorio. I collegi sono il cuore pulsante della comunità universitaria e questa iniziativa dimostra come la loro identità possa tradursi in un’occasione di coinvolgimento e di educazione al rispetto dell’ambiente. Sostenere attività che uniscono cittadinanza attiva e tutela ambientale è per noi una priorità: vogliamo rafforzare il legame tra studenti e città. Con questa iniziativa, gli studenti non si limitano a studiare la sostenibilità, ma la mettono in pratica, generando un impatto concreto sul territorio.»
Daniela Boggiani, Referente Plastic Free per l’Ateneo – Università di Pavia
«Iniziative come la Clean Challenge dimostrano quanto sia fondamentale passare dalla sensibilizzazione all’azione concreta. Coinvolgere attivamente gli studenti in azioni di cura del territorio significa rafforzare consapevolezza e responsabilità ambientale e promuovere comportamenti sostenibili.»
Presidente di ASM Pavia S.p.A., Avv. Giuseppe Roccioletti
«Come ASM Pavia crediamo che la sostenibilità si costruisca ogni giorno attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. La Clean Challenge rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva e di attenzione verso il territorio, capace di trasformare un gesto semplice come la raccolta dei rifiuti in un momento di sensibilizzazione, partecipazione e responsabilità condivisa. Coinvolgere gli studenti universitari significa investire in una cultura ambientale più consapevole, che parte dai comportamenti quotidiani e contribuisce concretamente alla tutela degli spazi pubblici e dell’ambiente che viviamo.»
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