Atm vince il Premio Compasso d’Oro

Nel giorno del suo 95esimo compleanno, ad Atm viene conferito il XXIX Premio Compasso d’Oro ADI 2026, il più autorevole riconoscimento internazionale nel campo del design.

Consegnato all’ADI Design Museum di Milano, il premio è stato assegnato per il progetto della mostra “ATM MANIFESTO – Storie, Viaggi e Design”, che ha raccontato il ruolo d’avanguardia dell’Azienda nelle trasformazioni culturali, sociali e visive della città.

Un traguardo prestigioso, raggiunto grazie alla ricerca sul patrimonio dell’Archivio Storico Atm e che testimonia il forte legame tra l’Azienda e la città. Atm si conferma così protagonista da quasi un secolo non soltanto della mobilità urbana, ma anche della storia del design, dei cambiamenti sociali e dell’identità stessa di Milano.

Il Compasso d’Oro riconosce l’eccezionale lavoro di ricerca che ha portato alla realizzazione della mostra “ATM MANIFESTO” e che, come sottolinea la Giuria del Premio, “aiuta a rafforzare il legame profondo tra un servizio e la collettività”.

Atm ringrazia la Giuria per aver riconosciuto il valore culturale e sociale del proprio patrimonio di manifesti, campagne di comunicazione, fotografie e materiali originali. Un vero e proprio scrigno quello dell’Archivio Storico, che ha restituito al pubblico quasi un secolo di storia non solo aziendale, ma dell’intera città.

«Il Compasso d’Oro è per Atm un premio di straordinario valore», dichiara Laura La Ferla, Direttore Comunicazione ATM. «La mostra ATM MANIFESTO ha raccontato il legame indissolubile tra l’Azienda e la città attraverso documenti, immagini e campagne di sensibilizzazione che hanno segnato l’evoluzione di Milano, offrendo un patrimonio culturale davvero unico.

Questo importante traguardo, nato da un considerevole lavoro di ricerca del nostro Archivio Storico, è dedicato a Milano, la città che Atm e le sue persone servono con impegno ogni giorno. Guardiamo al futuro con la stessa attenzione con cui custodiamo la memoria».

ATM MANIFESTO è un progetto di ricerca di Silvia Zeni, responsabile dell’Archivio Storico Atm, e di Matteo Pirola, curatore. L’esposizione, ospitata all’ADI Design Museum tra novembre 2024 e gennaio 2025, ha illustrato l’evoluzione dei linguaggi artistici, grafici e pubblicitari attraverso le campagne di comunicazione dell’Azienda, riportando alla luce immagini e simboli che hanno accompagnato i cambiamenti della mobilità e della società milanese.

Un percorso visivo che ha valorizzato manifesti informativi, comportamentali e di sensibilizzazione, rivelando un’Azienda in dialogo costante con la città e al centro dei grandi temi sociali. Ne è emerso un racconto radicato nella memoria collettiva, in cui il trasporto pubblico si configura non solo come servizio, ma come spazio civico e strumento di lettura dei cambiamenti culturali.

Il prestigioso riconoscimento del Compasso d’Oro assume oggi un valore ancora più simbolico perché arriva a sessant’anni da quello assegnato nel 1964 a Franco Albini, Franca Helg e Bob Noorda per il design della linea metropolitana M1: l’architettura della prima metro di Milano è diventata nel tempo un’icona internazionale del trasporto pubblico. Oggi quel legame storico tra Atm, design e comunità cittadina viene nuovamente celebrato con un premio di livello mondiale.

Il Compasso d’Oro ADI 2026 riconosce ad Atm la visione in cui il trasporto pubblico non è soltanto mobilità ma parte integrante dell’identità urbana, un elemento di coesione sociale e uno spazio in cui si riflettono i cambiamenti della città e delle persone.

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