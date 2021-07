“Live Piano e Voce”, il tour estivo di Michele Bravi

Michele Bravi: si aggiunge una nuova data a Civitavecchia per il tour estivo

Calendario date aggiornato:

Venerdì 23 luglio 2021 || Villanova di Ostuni (BR) @ Festival di Porto Rubino c/o Porto Vecchio concerto all’alba

Lunedì 2 agosto 2021 || San Romano in Garfagnana @ Fortezza delle Verrucole

Domenica 8 agosto 2021 || Teramo @ Teramo Natura Indomita c/o Parco Fluviale

Lunedì 9 agosto 2021 || Civitavecchia (RM) Civitavecchia Summer Festival c/o Piazza della Vita – NUOVA DATA

Giovedì 12 agosto 2021 || Jesolo (VE) @ Suonica Festival c/o Parco Pegaso

Venerdì 13 agosto 2021 || Majano (UD) @ Area Concerti del Festival di Majano

Venerdì 3 settembre 2021 || Assisi (PG) @ Assisi Onlive c/o Lyrick Summer Arena

Martedì 7 settembre 2021 || Bolzano @ Teatro Cristallo

Sabato 11 settembre 2021 || Biella @ Microsolchi Festival c/o Teatro Sociale Villani

Martedì 14 settembre 2021 || Catania @ Villa Bellini

Biglietti su prenotazione disponibili dalle ore 12 di mercoledì 28 luglio su: https://billetto.it/e/michele-bravi-biglietti-555585

Per qualsiasi informazione andare su www.vivoconcerti.com

Si aggiunge al tour estivo di Michele Bravi, cantautore che da poco ha pubblicato il singolo “Falene” insieme all’artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants, la data del 9 agosto a Civitavecchia all’interno del Civitavecchia Summer Festival.

Porterà sul palco, oltre al singolo “Falene”, uscito lo scorso 18 giugno, i brani contenuti nel concept album “La Geografia del Buio”, pubblicato a gennaio e che ha debuttato #1 nella classifica FIMI/GFK, come “Mantieni il bacio”, certificato disco d’oro con oltre 11 milioni di stream e 6 milioni di views, e alcune delle sue canzoni di maggior successo.

In autunno Michele sarà live con “La Geografia del Buio Tour”

A partire da Parma il 9 novembre al Campus Music Industry, proseguirà poi a Milano, domenica 14 novembre, presso il Fabrique, a Venaria Reale, giovedì 18 novembre, al Teatro della Concordia, a Padova, domenica 21 novembre, all’Hall e a Firenze, mercoledì 24 novembre, presso il Viper Theatre. Michele continuerà il suo viaggio sabato 27 novembre a Bologna, al Locomotiv Club, al Teatro Centrale di Roma, sabato 4 (sold out) e domenica 5 dicembre e a Pozzuoli, martedì 7 dicembre, presso il Duel Beat, concludendo la tournée sabato 11 dicembre a Modugno.

