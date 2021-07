“Sinarra”, il nuovo album di Luigi “Grechi” De Gregori

È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download (http://hyperurl.co/sinarra_lg) “Sinarra” (Caravan), il nuovo album del cantautore Luigi “Grechi” De Gregori.

L’album, prodotto da Paolo Giovenchi, contiene l’inedito “Bastava un fiore” e alcuni brani del precedente progetto “Una canzone al mese” (2018).

I brani precedentemente pubblicati, sul sito web dell’artista, sono stati poi rimixati e rimasterizzati, oltre che arricchiti di nuovi suoni, parti, voci e strumenti, capaci di dipingere al meglio l’immaginario di Luigi “Grechi” De Gregori e sono disponibili unicamente in questa raccolta.

«Ho cominciato quasi per scherzo insieme a Paolo Giovenchi e ci siamo ritrovati in mano con un disco che è senz’altro il migliore che io abbia mai fatto – racconta Luigi “Grechi” De Gregori – È quello, nel bene e nel male, che più mi rappresenta, col mio amore per la musica acustica e per gli arrangiamenti minimali ma con un suono moderno e convincente…»

Questa la track-list dell’album:

“Un tipo strano”, “Si Narra (Distopica odissea)”, “Barry”, “Rock della Crostata”, “Sangue e carbone”, “Tangos e Mangos” e “Bastava un fiore”.

Note Biografiche

Luigi “Grechi” De Gregori nasce musicalmente alla fine degli anni sessanta al Folkstudio di Roma, il mitico locale di Trastevere, che fu in quel periodo l’approdo di tutta una generazione musicale d’avanguardia (ci capitarono, fra gli altri, Odetta e Bob Dylan).

Del tutto disinteressato alle mode e inguaribilmente attratto dalla musica dal vivo più che dalle sale di registrazione, pubblica dopo qualche anno il suo primo album “Accusato di libertà” (PDU 1975). Negli anni Novanta scrive “Il Bandito e il Campione”, brano portato al successo dal fratello Francesco De Gregori (Grechi, per chi non lo sapesse, è un “nom de plume”), grazie al quale Luigi Grechi si aggiudica a Sanremo la Targa Tenco nel 1993 come miglior canzone dell’anno.

Sull’onda di questo successo si snodano “Girardengo e altre storie”, “Cosivalavita”, “Pastore di Nuvole” ed infine “Angeli e Fantasmi”. Ha pubblicato nel 2015 una compilation delle sue canzoni, “Tutto quel che ho 2003-2013”.

https://www.luigigrechi.it/