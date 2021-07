Giovedì 16 settembre Gaia Gentile sarà ospite a Taranto per il Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds,

il progetto della Regione Puglia nato nel 2010 a sostegno degli operatori e degli artisti pugliesi del settore musicale.

Considerata la situazione ancora influenzata dalla pandemia, si tratterà di un’edizione ibrida, senza “veri e propri concerti” ma con un fitto programma di showcase, incontri d’autore, mostre, attività professionali, scuole di musica, film e presentazioni, con appuntamenti in presenza e in streaming, che avrà come tema centrale il cambiamento.

Tra gli ospiti artisti del calibro di: Ligabue, Negramaro, Malika Ayane, Joe Talbot, Alan McGee, Kevin Cummins, Mahmood, Coma_Cose, Willie Peyote, Gaia, Aiello.

Sul palco, oltre a Gaia Gentile, ci saranno: Nicolò Pantaleo (sax baritono), Paolo Debenedetto (sax contralto), Antonello Boezio (chitarra), Mario Guarini (basso), Frums (batteria).

Inoltre, sabato 7 agosto alle ore 20:30 presso piazza Moro a Cassano delle Murge (Ba), Gaia Gentile si esibirà insieme a: Nicolò Pantaleo (sax baritono), Paolo Debenedetto (sax contralto), Antonello Boezio (chitarra), Gabriele Semeraro (pianoforte), Mario Guarini (basso), Frums (batteria), Gabriele Panico (programmatore elettronico).

Gaia in queste due occasioni presenterà il suo primo lavoro discografico “Sono fuori”.

«Sono Fuori è un disco in cui io ho messo tutta me stessa, è la mia cartella clinica. L’obiettivo – spiega Gaia – è di voler stimolare in ognuno di noi quel desiderio di mostrarci così come siamo: così “Fuori Tendenza”, “Fuori Provincia” e “Fuori di Testa”».

Di seguito la tracklist dell’album:

 Buongiorno

 Fuori tendenza

 Caos mio

 Soffio di vento

 Menomale

 Tempo

 Tu difendimi

 Non aspettare

 Speriam

 Dormi dormi

Ascolta “Sono fuori”: https://spark.adobe.com/page/iBxJ2axLWy69i/

Inoltre è possibile acquistare la copia fisica sul sito dell’artista (https://gaiagentileofficial.it/negozio/).

https://www.facebook.com/GentileGaia

https://www.instagram.com/gaia_gentile_official/?hl=it

https://www.youtube.com/results?search_query=gaia+gentile

https://open.spotify.com/artist/2bP4bD0YLiSIQAw40VyVqO?si=ecfds5UeRd-H_9XUAjAbww

https://gaiagentileofficial.it/