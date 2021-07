I Wonder Pictures conferma la sua presenza alla 74ª edizione del Festival di Cannes che si svolgerà dal 6 al 17 luglio 2021 con un importante carnet di titoli che si faranno notare.

Due film nella Selezione Ufficiale, Annette, titolo di apertura, e Petrov’s Flu. La Traviata, my Brothers and I in Un Certain Regard, Europa alla Quinzaine, Zero Fucks Given alla Semaine de la Critique, in Cannes Première Love Songs for Tough Guys ed il film di chiusura del Festival Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – ALLARME ROSSO IN AFRICA NERA.

A dare il via alla kermesse francese sarà proprio una delle punte di diamante di I Wonder Pictures, ANNETTE. L’attesissimo film di Leos Carax con Marion Cotillard e Adam Driver, in concorso nella selezione ufficiale, è un’opera rock in piena regola, secondo la dichiarazione degli Sparks che ne firmano la colonna sonora originale, e uscirà in Italia in collaborazione con Koch Media e Wise Pictures.

Nel mese di luglio I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection porteranno per la prima volta in Italia i primi due capitoli della saga francese cult AGENTE SPECIALE 117. La trilogia vedrà la sua conclusione con l’ultimo capitolo – in anteprima mondiale a Cannes proprio il giorno della chiusura del festival – per la regia di Nicolas Bedos (La Belle Époque) dal titolo Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – ALLARME ROSSO IN AFRICA NERA.

In concorso ufficiale anche il russo PETROV’S FLU di Kirill Serebrennikov, il regista di Summer e Parola di Dio che torna con una commedia psichedelica e violenta ambientata nella Russia post-sovietica.

All’interno della sezione parallela e competitiva Un Certain Regard, I Wonder presenta LA TRAVIATA, MY BROTHERS AND I, film d’esordio del regista francese Yohan Manca che racconta di un ragazzo di 14 anni che, assieme ai fratelli, si prende cura della madre in coma, grande appassionata dell’opera e in particolare di Luciano Pavarotti. Facendo ascoltare alla madre le interpretazioni del tenore italiano e grazie all’incontro con un’insegnante d’opera, anche il giovane protagonista verrà travolto dalla passione per il bel canto.

La casa di distribuzione indipendente bolognese è presente anche alla Quinzaine Des Réalisateurs con il lungometraggio EUROPA di Haider Rashid. Il film racconta il tortuoso viaggio a piedi verso l’Europa di un giovane iracheno, Kamal, braccato dalla polizia bulgara e dai “Cacciatori di Migranti” sulla “Rotta Balcanica” tra Turchia e Bulgaria. Un racconto straordinario di una strenua lotta per la libertà e la vita.

Infine, l’attesissimo ZERO FUCKS GIVEN di Emmanuel Marre e Julie Lecoustre con Adèle Exarchopoulos sarà presentato alla Semaine de la Critique. La giovane assistente di volo Cassandra, anima leggera senza legami e fedele al motto “carpe diem”, vive una improvvisa disavventura che la costringerà a riconnettersi con il mondo e ad affrontare i dolori sepolti e quelli che ha lasciato a terra.

Fuori concorso nella sezione Cannes Premiere sarà presentato in anteprima anche LOVE SONGS FOR TOUGH GUYS di Samuel Benchetrit. Il film mette in scena un gruppo di personaggi le cui scelte di vita non ordinarie sono ispirate da sentimenti contrastanti, dall’amore all’invidia, alla tenerezza, in un percorso che li aiuta a trovare se stessi dando un senso alla propria esistenza. Un omaggio al potere rigenerante della poesia, del teatro e dell’arte.