Bob Sinclar “We could be dancing”

È la hit dell’estate 2021

Il nuovo brano del dj e produttore francese al Numero 1 nella chart dance e nella Top 10 dei brani più trasmessi in Italia

We could be dancing di BOB SINCLAR è la hit dell’estate 2021. Il nuovo singolo del dj e produttore francese, pubblicato da Time Records e interpretato dalla giovane cantautrice svedese Molly Hammer, è al Numero 1 della chart dance e nella Top 10 della classifica di airplay in Italia (fonte EarOne), per la seconda settimana consecutiva. We could be dancing è già la colonna sonora di quest’estate rovente, e Sinclar lo ha presentato dal vivo al pubblico italiano, ospite di “Battiti” al Castello Aragonese di Otranto.

Il programma andrà in onda su Italia1 nel mese di luglio. Racconta Sinclar a proposito del brano: “Sono molto legato agli anni ’80, a quello stile di vita, alla moda e soprattutto alla musica di quel decennio. Amavo tantissimo la musica ‘ITALODISCO’ e ‘We Could Be Dancing’ è un omaggio a quello stile di musica rivisto in chiave moderna ma è soprattutto un messaggio di speranza in questo momento in cui i club sono purtroppo ancora chiusi a causa della pandemia.”

BOB SINCLAR è tra i più longevi deejay e produttori della scena internazionale. Con una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali, centinaia di dischi di platino e oro, Sinclar è una vera leggenda.

Vanta un seguito invidiabile sul suo canale ufficiale YouTube, con oltre 600 milioni di visualizzazioni, ha pubblicato nove album e un’infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale (tra i quali spiccano “I’m on my way”, “Electrico Romantico” con Robbie Williams, e i meno recenti “I believe”, “World, Hold On”, “Love Generation”, “Til the sun rise up”, “Someone who needs me”, “Cinderella” e “Far l’amore”).

Sinclar è anche un’icona fashion. Ha fatto da modello e ha prestato la sua immagine come testimonial di marchi famosi in tutto il mondo. Amante dell’arte in tutte le sue espressioni, colleziona quadri di arte moderna e oggetti pop. Appassionato giocatore di tennis, ha girato un video sul campo del “Roland Garros” durante gli Open di Francia.