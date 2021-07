È uscito venerdì 16 luglio, “Insolo” (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore di Gary Kemp, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson’s Saucerful of Secrets (https://SMI.lnk.to/InSolo). Il disco è disponibile in digitale, CD e vinile.

A 25 anni di distanza dal suo debutto solista con “Little Bruises”, Gary Kemp ha scritto e prodotto un album che si basa su due temi predominanti: il paradosso della solitudine in un paesaggio urbano e la sua crescente ossessione per il passato e di come quest’ultimo sia in grado di influenzare il nostro presente.

Alla domanda sul perché abbia deciso di realizzare un disco solista proprio ora, Gary risponde: «È la fiducia in me stesso. Suonare in giro per il mondo con Nick Mason, mi ha permesso di acquistare la credibilità come chitarrista e cantante che non ho mai avuto con gli Spandau Ballet. Questo mi ha permesso di realizzare il mio disco. Ormai, giunto a quest’età, sento la necessità di capire i problemi presenti nel mondo e nella mia vita e l’unico modo per farlo è attraverso la terapia personale dello scrivere canzoni».

L’album “Insolo” è stato anticipato dal singolo “Ahead Of The Game”, caratterizzata da sonorità in stile anni ‘70, e su cui Gary commenta: «Richard Jones ha aggiunto il basso. A parte essere un amico, Richard è un incredibile musicista, ho già lavorato con lui in passato, quindi non abbiamo fatto fatica a capirci. Amo la fine degli anni ‘70 e ho sentito parte delle influenze musicali di quel periodo in questa canzone. Nel realizzare le seconde voci dell’album i miei riferimenti sono sempre stati quelli di quell’epoca, come Wings, 10cc e Supertramp».

Tracklist di “Insolo”:

In Solo (6:23)

A Rumour of You (5:36)

Waiting for the Band (5:28)

Ahead of the Game (3:53)

I Remember You (3:47)

Too Much (4:15)

The Fastest Man In the World (4:29)

I am the Past (4:36)

The Feet of Mercury (3:32)

The Haunted (6:02)

Our Light (4:06)