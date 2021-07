“Mare Mercurio”, il nuovo singolo di Emanuele Patti

Dopo l’album d’esordio “Quartiere Pop”, il cantautore milanese Emanuele Patti torna da venerdì 16 luglio, con il singolo “Mare Mercurio”, che vuole essere un invito a viaggiare e a lasciarsi alle spalle un periodo difficile.

Il brano, in uscita per Senape Dischi e distribuito da Artist First, è disponibile in streaming e digital download al link https://emanuelepatti.lnk.to/MareMercurio_Pre.

Con un sound incalzante in cui la chitarra acustica si sposa con l’elettronica, l’ascoltatore viene trascinato verso una meta che va delineandosi durante il viaggio, dove un imprevisto, un cambio di rotta inatteso, possono riaccendere la magia, nella vita così come nella musica.

Prodotto e arrangiato dall’immancabile Sveno Fagotto e registrato al Mobsound Studio di Milano, il tappeto sonoro è impreziosito dalla voce di Deborah Grandi, attraverso un’interpretazione che si incastra alla perfezione con Emanuele e che, con la sua eleganza, trasporta l’ascoltatore in un’atmosfera magica.

“Vagamente nostalgico e sognante, – commenta il cantautore – ‘Mare Mercurio’ racconta per immagini un viaggio ipotetico che è in realtà un viaggio in noi stessi, partendo dai ricordi del passato, fino a percepire che la direzione che si sta prendendo è forse sbagliata. ‘Il motore si è rotto, il deserto è un miraggio’: la voglia è quella di rompere con la pesantezza di un periodo buio come quello che ci ha colpiti tutti e riaccendere la speranza e la magia per innamorarsi di nuovo della vita.”

Sempre dal 16 luglio è disponibile anche il video della canzone su YouTube, visibile al link https://youtu.be/Eu1aie9sZLM.

