Moda: Dal 19 al 21 giugno torna White e punta su artigianalità e sostenibilità

In occasione della prossima fashion week dedicata all’uomo, torna WSM Fashion Reboot, format di WHITE sull’innovazione sostenibile, che per questa edizione sperimenta un nuovo modalità 70% digitale e 30% fisico.

In programma più 50 collezioni oltre a workshop e talk, e numerosi contenuti e approfondimenti digitali sul sito di WSM-WHITE. Tante collezioni uomo e gender fluid che si caratterizzano per il loro dna in equilibro tra artigianalità e sostenibilità.

Ad illustrare il calendario di WHITE, per le collezioni di giugno e settembre, Massimiliano Bizzi founder di WHITE con l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Moda e Design Cristina Tajani.

“L’impegno di WHITE nell’essere ancora una volta protagonista delle prossime fashion week di giugno e settembre, con progetti che mettono al centro la sostenibilità e la promozione di tante piccole realtà artigiane – commenta l’assessora Cristina Tajani -, dimostra come sia fondamentale per l’intero comparto investire nel rinnovamento dei linguaggi espressivi, digitale in primis, ma ancor di più valorizzare la manualità e la grande maestria artigiana di tante piccole realtà, che rendono unico il made Made In Italy“.

“Siamo ottimisti che per Milano Moda Donna di settembre riprenderà il flusso di addetti ai lavori, grazie ai diversi eventi “fisici” già programmati, alla voglia di tornare in presenza, complice la campagna vaccinale – aggiunge Massimiliano Bizzi, founder di WHITE -. Si prospetta che a settembre anche l’estero riprenda a viaggiare e non rinunci all’appuntamento di Milano. Oggi è davvero obbligatorio fare networking, dando logistica alla città per collegare gli attori della fashion week. Noi lo proponiamo da anni con il progetto showroom connection, che mette in collegamento la fiera con le showroom, ma oggi i tempi sono maturi e grazie alla tecnologia si può fare anche un passo ulteriore, per rendere fruibile la ricerca delle showroom, razionalizzando il tempo e gli appuntamenti dei buyer. Questo è un progetto su cui stiamo lavorando anche per mettere a frutto la forza degli operatori e riportare a Milano gli oltre 26.000 addetti ai lavori che visitavano il salone pre-covid”.

WHITE ospiterà una serie di aziende e marchi che rappresentano la nuova frontiera dell’artigianalità moderna in cui sono importanti le tecniche di produzione e il fatto a mano, rivisitato con nuove tecnologie o con un approccio più moderno al prodotto e all’immagine, senza tralasciare l’aspetto della sostenibilità.