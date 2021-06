Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 18 giugno ed è già disponibile in digitale “October Sky”, il nuovo singolo della cantautrice vincitrice di un Grammy Award Yebba, che anticipa l’album di debutto “Dawn” (RCA Records /Sony Music), in uscita il 10 settembre.

Il video live acustico del brano è visibile al seguente link: https://smarturl.it/OctoberSky/youtube.

“October Sky” è stato scritto dalla stessa Yebba e prodotto da Mark Ronson. Hanno partecipato alla sua realizzazione anche i musicisti: Questlove (batteria), Pino Palladino (basso), Charles Myers (chitarra acustica), James Poyser (tastiere) e James Francies (piano), che ha anche arrangiato il brano.

Yebba ha deciso di posticipare l’uscita dell’album di debutto “Dawn”, inizialmente previsto per l’estate del 2020. Il titolo ha un doppio significato: Dawn è il nome di sua madre, che ha perso per suicidio, ma Dawn fa anche riferimento al primo spiraglio di luce che arriva dopo l’oscurità della notte, un sentimento di speranza offerto dal suo album di debutto.

È produttore esecutivo dell’album il musicista vincitore di Grammy, di Oscar e del Golden Globe Mark Ronson, insieme ad altri collaboratori chiave come Questlove, The Roots, A$AP Rocky, Kaytrananda, Pino Palladino, Smino, James Francies, Smokey Hormel e molti altri. L’album è stato registrato agli Electric Lady Studios di New York City.

Tracklist di “Dawn”:

– “How Many Years”

– “Stand”

– “Boomerang”

– “All I Ever Wanted”

– “Far Away feat. A$AP Rocky”

– “Dawn (interlude)”

– “October Sky”

– “Louie Bag feat. Smino”

– “One More Smile (interlude)”

– “Love Came Down”

– “Distance”

– “Paranoia Purple”

Note biografiche di Yebba

Yebba è una cantautrice e arrangiatrice soul di 25 anni, cresciuta con la musica gospel, grazie anche al coro musicale della sua città natale, West Memphis, in Arkansas. Nel 2016 ha pubblicato il videoclip di “My Mind”, che ha rappresentato una svolta nella sua carriera, e il suo primo singolo “Evergreen”, che ha subito affascinato un’appassionata fanbase e che l’ha portata a importanti collaborazioni, come la performance con PJ Morton in “How Deep is Your Love”, che le è valso il suo primo Grammy Award nella categoria “Best Traditional R&B Performance” nel 2019.

Yebba vanta collaborazioni con importanti artisti, come A Tribe Called Quest (“Melatonin”), Stromzy (“Heavy Is The Head”), di Ed Sheeran (“Best Part of Me”), The Robert Glasper Experience (“Fuck Yo Feelings”), Mumford and Sons (“Beloved”), Sam Smith (“No Peace”), Chance The Rapper (“Same Drugs”) e ha cantato in tre brani contenuti nell’ultimo album in studio di Mark Ronson (“Don’t Leave Me Lonely,” “Knock Knock Knock” e “When U Went Away”). Recentemente, ha collaborato con Lucky Daye in “How Much Can A Heart Take”.

