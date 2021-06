Un debutto che raggiunge direttamente la vetta

Il rapper Tony Effe debutta direttamente in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia (FIMI/GFK) con il suo primo album solista, “Untouchable”. Ben 10 brani del disco, inoltre, hanno debuttato nella top50 della classifica singoli e mentre il vinile ha debuttato alla 3 posizione della classifica dei vinili.

Un grande successo che ha visto tutti i pezzi del disco occupare la parte alta della classifica Spotify fin dalle prime ore dalla sua uscita, con il video del brano “Colpevole” ancora in tendenza su YouTube (disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=ch7VZNlPPkU). Il disco ha anche conquistato l’ovazione della stampa e ha dimostrato che nel 2021 la trap non è morta. Tony Effe (o Tony Papa Bergoglio o Tony Montana come spesso viene soprannominato dai suoi fan) ha creato un disco forte, crudo, nato dall’esigenza di ribadire che ormai nulla può scalfirlo.

Con la collaborazione dei super-produttori Drillionaire, Sick Luke e Luke Lies, “Untouchable” si configura come un album in grado di sorprendere, mischiando sonorità diverse, esplora anche la “drill”, come dimostra la hit “Effe” che sta già spopolando sulle piattaforme digitali e che sarà in radio da venerdì 18 giugno. Un brano dal sapore hip-hop anni ‘90 e che accenna quasi al funk nella produzione.

La copertina è stata realizzata sotto la cura artistica del visionario regista di fama mondiale Anton Tammi, già dietro i videoclip e le cover dei progetti della superstar globale The Weeknd e con la supervisione dell’art director e grafico Moab aka Stole Stojmenov.

“Untouchable”, il cui titolo è un omaggio al celeberrimo film di Brian De Palma del 1987 “The Untouchables – Gli Intoccabili”, è disponibile per l’ascolto qui: vir.lnk.to/untouchable

Tracklisting – album “Untouchable”

1. Tony Montana (feat. Gucci Mane)

2. Colpevole

3. Escort Lover (feat. Guè Pequeno)

4. È Trap

5. Ke lo Ke (feat. Lazza & Gazo)

6. Piazza

7. Romolo e Remo (feat. Pyrex)

8. Lacrime (feat. Tedua)

9. Effe

10. Skyline (feat. Wayne Santana)

11. Oh Cazzo

12. Luce a Roma (feat. Side Baby)