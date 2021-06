“Il Libro Possibile”: XX edizione del Festival

“Il Libro Possibile” : programma formato eXXtra della XX edizione

Il Libro Possibile compie 20 anni e come ogni estate si prepara a scrivere una nuova pagina della storia del nostro tempo, attraverso le voci, le opere e le testimonianze delle più brillanti eccellenze nazionali e internazionali.

Ecco il programma formato eXXtra della XX edizione de Il Libro Possibile che, in occasione del suo anniversario, raddoppia date e location, con la novità assoluta di Vieste. Sono previste quattro serate, il 7, 8, 9 e 10 luglio “nel blu dipinto di blu” di Polignano a Mare (Ba) e altre quattro, il 22, 23 e il 29, 30 luglio nella “perla del Gargano”, Vieste (Fg).

Oltre 200 gli ospiti attesi ad animare le notti d’estate del ‘Libro Possibile’, che si svolgono dalle ore 19 fino a tarda serata, in quattro delle più suggestive piazze di Polignano a Mare e nella storica piazza di Marina Piccola a Vieste.

Protagonisti gli autori best seller italiani e stranieri tra i più premiati e amati dal pubblico, oltre ad alte cariche istituzionali, intellettuali, scienziati, imprenditori, giornalisti, celebrity e influencer; in un succedersi di presentazioni letterarie, dibattiti, tavole rotonde, spettacoli e reading dedicati anche ai giovani lettori presso il Libro Possibile Caffè.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione

online sul sito www.libropossibile.com o presso il Libro Possibile Caffè di via Caduti di via

Fani a Polignano. Il biglietto ha un costo di 3 euro che, come per la passata edizione, sarà

devoluto in beneficienza.

Il tema della XX edizione

“Il cielo è sempre più blu” è il tema scelto per la XX edizione: un tributo a 40 anni dalla scomparsa di Rino Gaetano che evidenzia con il colore del mare i temi che saranno principalmente dibattuti durante le serate. Ampio spazio verrà dato infatti ai nuovi modelli di sostenibilità ambientale, agli incontri con i grandi intellettuali e con le migliori menti della scienza per parlare di riscaldamento globale, ricerca e innovazione.

Gli ospiti

Patrick McGrath è la star internazionale della XX edizione del Libro Possibile, il fine autore londinese capace di scavare nelle inquietudini dell’animo, celebre per il suo romanzo Follia (Adelphi), giugno a Vieste per presentare il suo ultimo thriller new gothic, La lampada del diavolo (La nave di Teseo).

Polignano invece ospita le alte cariche istituzionali dell’attuale governo come il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bruno Tabacci, protagonisti di approfondimenti strettamente legati agli argomenti di attualità.

Sabato 12 giugno sul sito www.libropossibile.com sarà pubblicato il cartellone con orario e piazze di tutte le presentazioni dei libri in programma.