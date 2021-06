Aggressività e violenza, il punto della pedagogista

“L’aggressività fa parte della natura umana, ma la violenza può e deve essere tenuta sotto controllo fin dall’infanzia”

È questa la tesi da cui partono pedagogisti e psicologi per affrontare il tema del bullismo giovanile, un fenomeno tornato con prepotenza alla ribalta per la sua crescente diffusione, soprattutto in un momento come questo caratterizzato da incertezza e perdita di punti di riferimenti familiari e sociali.

Che si tratti di ragazzini cresciuti in quartieri degradati o in famiglie problematiche, o con difficoltà di apprendimento, la società intera non può ignorarli perché dietro la loro violenza c’è sempre un messaggio da decifrare. La violenza, infatti, è sempre un sintomo di un disagio che va necessariamente interpretato da coloro che si occupano da vicino di queste persone.

Non è possibile ignorare atti di violenza che, se non gestiti e compresi, si inseriranno all’interno di un tessuto sociale del quale rischiano di diventare parte integrante. Agli adulti il compito di leggere e tradurre questi segnali “in codice” e, soprattutto, di trovare risposte e soluzioni, soprattutto rivolgendosi a professionisti dell’educazione, come i Pedagogisti, in grado di comprendere i segnali, interpretarli e incanalare le competenze relazionali e comportamentali.

Il confronto tra adulti competenti, poi, porta sicuramente a esiti positivi sia per l’individuo, sia per il gruppo sociale.

Ped. Laura Bonomo