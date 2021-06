Matrimonio solidale: come organizzarlo al meglio

Avete mai sentito parlare di matrimonio solidale? Si tratta dell’ultimo trend del momento e sono sempre di più i futuri sposi che scelgono di organizzare le nozze proprio nel nome della solidarietà. D’altronde, si tratta di una bellissima idea perché consente di fare del bene, aiutando concretamente bambini e famiglie che purtroppo vivono in condizioni di estrema povertà.

Scegliere di organizzare un matrimonio solidale dunque può rivelarsi un’ottima idea, perché significa sostenere finanziariamente dei progetti umanitari importanti senza farsi mancare nulla: dalle bomboniere alle partecipazioni, dall’affitto delle location alla torta. Tra le organizzazioni benefiche che propongono varie soluzioni per un matrimonio solidale troviamo Save the Children: nell’apposita sezione del sito ufficiale (che trovate cliccando su questo link https://regalisolidali.savethechildren.it/) potete farvi un’idea delle bomboniere, delle partecipazioni e delle altre iniziative disponibili per il vostro matrimonio. Vediamo brevemente quali sono le più interessanti.

Bomboniere solidali

Le bomboniere non possono mai mancare in qualsiasi matrimonio che si rispetti. Si possono realizzare in casa con il fai da te oppure ordinare già pronte per essere consegnate agli invitati. Le bomboniere solidali di Save the Children sono sempre più gettonate perché hanno una finalità benefica e sono alla portata di tutti. Sono oggetti dal valore enorme ad un prezzo assolutamente onesto. Il ricavato della vendita viene interamente utilizzato dall’organizzazione per finanziare i progetti e fornire un aiuto concreto ai bambini meno fortunati, che hanno bisogno di cure mediche, materiale scolastico, cibo.

Partecipazioni solidali

Così come le bomboniere, anche le partecipazioni di matrimonio possono essere acquistate nel nome della solidarietà e Save the Children ne propone di varie tipologie. Si possono ordinare anche queste direttamente online e personalizzare a proprio piacimento, per rendere il giorno delle nozze indimenticabile per tutti, invitati compresi.

Lista nozze solidale

Che dire della lista nozze? Si tratta di una consuetudine che si tramanda da secoli ma che al giorno d’oggi ha perso un po’ il suo significato iniziale. Se infatti un tempo i futuri sposi preparavano un elenco degli oggetti necessari per andare a vivere insieme nella loro nuova casa, oggi la maggior parte di coloro che convolano a nozze convivono già e non hanno bisogno di nulla. Ecco perché quello della lista nozze solidale è un trend sempre più diffuso: non si riceve un vero e proprio regalo materiale ma si possono aiutare moltissimi bambini che ne hanno veramente bisogno. Anche questo è un gesto che fa la differenza.

Location e catering solidali

Se volete organizzare un matrimonio solidale, anche la location scelta per i festeggiamenti ed il catering possono andare in questa direzione. Sono infatti diverse le associazioni di volontariato e le cooperative sociali che offrono questo tipo di servizi e vale la pena informarsi perché sicuramente anche nella vostra città ce ne sono di molto valide, che meritano di essere sostenute.