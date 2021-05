L’artista vincitrice del Grammy Award Kali Uchis, pubblica una versione acustica della sua hit “telepatía”, accompagnata da un nuovo videclip (disponibile qui: http://kaliuchis.lnk.to/telepatiaacoustic/youtubemusic). La nuova versione della hit farà parte di un EP in chiave acustica che sarà pubblicato in tutto il mondo il prossimo 4 giugno e che conterrà delle nuove versioni di alcune tracce del suo secondo album in studio, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)∞.

“telepatía”, hit a livello mondiale

“telepatia” è una delle hit di quest’anno a livello mondiale con oltre 635 milioni di stream sulle piattaforme digitali e fra i brani più ascoltati in radio anche in Italia.

Kali ha cantato il pezzo lo scorso mese al ““The Tonight Show di Jimmy Fallon” . Non si può non parlare, inoltre, dello straordinario debutto alla numero 1 della Billboard Hot Latin Songs Chart: Kali è stata la prima artista femminile in oltre una decade a raggiungere la vetta della classifica con un singolo senza featuring. Il brano staziona ormai da diversi mesi anche nella parte alta della Spotify Global Chart.

Kali Uchis: i suoi successi

Cresciuta tra la Virginia e la Colombia, Kali Uchis è salita alla ribalta con il suo progetto Por Vida nel 2015. Il suo album di debutto, Isolation, è uscito nel 2018 e ha ricevuto il plauso della critica in tutto il globo, venendo inserito nel Best Of di Rolling Stone, Pitchfork, NPR, Vulture e molte altre testate prestigiose.

L’artista ha collaborato dentro e fuori dal palco con artisti quali Gorillaz, Jorja Smith, Juanes, Diplo, Major Lazer, Tyler the Creator, Daniel Caesar, Bootsy Collins, Snoop Dogg, Kaytranada, Leon Bridges. Si è esibita al Tropicalia e al Coachella, al Governors Ball, al Bonaroo, all’Austin City Limits e Lollapalooza.