Eminem pubblica oggi un nuovo remix del brano “Killer” con Cordae e Jack Harlow, tratto dalla deluxe version del suo disco “Music To Be Murdered By”. La nuova versione contiene nuovi versi del re del rap.

L’audio del brano è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=FVeZcM6tBQU

Il dicembre scorso Eminem ha pubblicato “Music To Be Murdered By – Side B”. Il disco è il proseguimento del precedente album “Music To Be Murdered By”, che includeva il singolo “Godzilla (feat. Juice WRLD)”, certificato ORO nel nostro Paese.

Nel disco troviamo le collaborazioni con Skylar Grey, Dr. Dre, Ty Dolla $ign, Sly Piper, MAJ e White Gold.

Il rapper di Detroit, inserito da Rolling Stone USA tra i 100 migliori artisti di tutti i tempi è stato nominato da Billboard Artista del Decennio per il periodo 2000-2009 e vanta in curriculum anche un Oscar per la colonna sonora del film “8 mile”.

