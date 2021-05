“Que Tal”, la hit dell’estate di Boro Boro e Cara

Il rapper multiplatino Boro Boro sforna la hit dell’estate assieme a Cara

S’intitola “Que Tal” e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da giovedì 3 giugno (link pre-save: vir.lnk.to/QUETAL) e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 11 giugno

Il brano, dal sapore estivo e reggaeton, è stato scritto da Federica Abbate assieme ad Alex Raige Vella e Mattia Cerri e prodotto da Cino e JVLI.

A cantare insieme a Boro Boro c’è la nuova rivelazione della musica: Cara. Giovane artista poco più che ventenne, Cara è reduce dal successo del singolo “Le Feste di Pablo” in collaborazione con Fedez, che ha ottenuto oltre 23 milioni di stream su Spotify, oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube e la certificazione Disco di Platino.

La copertina di “Que Tal” è stata realizzata da Paolo Palmeri.

Biografia di Boro Boro

Boro Boro, classe ’96, è un rapper torinese, all’anagrafe Federico Orecchia. Dopo diverso tempo passato a esibirsi nella scena hip hop underground e dopo essersi fatto notare per le sue doti da freestyler, è arrivato a collaborare con artisti come Shade e Oliver Green. Il 7 giugno 2019 Boro Boro ha pubblicato il singolo inedito “Lento” in collaborazione con MamboLosco, prodotto da Don Joe, che si è rivelato fin da subito un enorme successo.

Ad ottobre 2019 partecipa al singolo “Twerk” di MamboLosco (Disco d’Oro con oltre 36 milioni di stream).

Il 2020 si apre con l’ingresso in major e la firma con Universal Music Italia, con cui pubblica il singolo “Nena”, in collaborazione con Geolier e Andry The Hitmaker, che ottiene oltre 39 milioni di stream solo su Spotify e oltre 14 milioni di riproduzioni su YouTube. Il singolo viene certificato Platino in Italia.