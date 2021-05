“A German Life” con Franca Nuti al teatro Grassi

A German Life con Franca Nuti

Teatro Grassi, dall’8 al 16 maggio 2021

Una produzione Piccolo Teatro Milano.

Franca Nuti è Brunhilde Pomsel, segretaria di Goebbels e testimone dell’orrore nazista, nel testo del Premio Oscar Christopher Hampton, in scena al Teatro Grassi dall’8 al 16 maggio. Regia di Claudio Beccari.

Premio Oscar per la sceneggiatura del film Le relazioni pericolose, Christopher Hampton ha scritto nel 2019 una commedia tratta dalle testimonianze che Brunhilde Pomsel, impiegata del Terzo Reich a partire dal 1933 e collaboratrice di Joseph Goebbels dal 1942 al 1945, rilasciò a un gruppo di cineasti austriaci nel 2016, pochi mesi prima di morire.

Franca Nuti interpreta la figura di Brunhilde Pomsel

«Non avevo idea di cosa stesse succedendo. O ne avevo una percezione molto scarsa. Non più di quella della maggior parte delle persone. Quindi non mi sento colpevole».

Diretta da Claudio Beccari, Franca Nuti interpreta la figura disarmante – e al tempo stesso sconcertante – Brunhilde Pomsel, donna dalla vita lunghissima (1911-2017), che ha attraversato il XX secolo portando dentro di sé la memoria dell’orrore.

Ligia casalinga e indefessa segretaria, nella Germania degli anni ‘30/’40 lavorò prima per un broker assicurativo ebreo, poi per la German Broadcasting Corporation, infine per Joseph Goebbels, Ministro della Propaganda del Führer, teorico dello sterminio del popolo ebraico, capace perfino di uccidere i propri sei bambini e la moglie, prima di suicidarsi, dopo la caduta di Hitler. Se Hannah Arendt si era soffermata sulla banalità del male, Hampton ne indaga la normalità, la quotidiana accettazione, da parte di migliaia di persone, di quella mostruosità che potrebbe sempre tornare, qualora non si mantenga alta la guardia e si sottovalutino i segnali d’allarme.

A German Life di Christopher Hampton

Piccolo Teatro Grassi (Via Rovello, 2 – M1 Cordusio), dall’8 al 16 maggio 2021

A German Life

di Christopher Hampton

tratto dalla storia vera e dalla testimonianza di Brunhilde Pomsel

basato sul film documentario A German Life di Christian Krönes, Olaf Müller, Roland Schrotthofer e Florian Weigensamer / Blackbox Film Media Productions (www.blackboxfilm.at)

traduzione Monica Capuani

regia Claudio Beccari

scene Guido Buganza

luci Claudio De Pace

con Franca Nuti

Produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Orari e prezzi

Orari: da martedì a sabato, ore 19.30; domenica, ore 16. Lunedì riposo.

Prezzi: platea 40 euro, balconata 32 euro

Informazioni e prenotazioni 0242411889 – www.piccoloteatro.org

News, trailer, interviste ai protagonisti su www.piccoloteatro.tv