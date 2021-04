“Numeri Pari” il nuovo singolo di Nove

“Numeri Pari” è il nuovo singolo di Nove

Esce venerdì 23 aprile 2021 il nuovo singolo di Nove dal titolo Numeri pari. Un nuovo capitolo per la cantautrice ligure trapiantata a Milano, che ci avvicina sempre di più al disco di debutto Saturno (in uscita il 30 aprile 2021), un nuovo capitolo dove si rinnova l’immagine enigmatica e allo stesso sfacciatamente pop di uno dei nomi più interessanti della nuova scena indipendente. Ti fa paura la sorte?

Numeri pari è una gara al lancio dei dadi dove uno dei due giocatori sa già come conquistare la vittoria, è una partita a poker persa a tavolino, è una sfida alla sorte.

Scopri il brano: https://spoti.fi/3xi3JOk

Produzione e Mix: Danilo Mazzone

Autore: Roberta Guerra

Master: Luca Arosio presso Musx Studio

Suonato da: Donato Emma – Batteria, Antonio Moscato – Basso elettrico.

Registrazione voci: Frank Libertino presso 99Studio, Andrea Cattaldo presso Phaser studios.

Registrazione batteria presso Dolean Studio.

Registrazione basso elettrico presso Bassic Instinct Studio

Distribuito da Believe Music Italia

Roberta Guerra, in arte Nove

Roberta Guerra, in arte Nove, è una cantautrice ed insegnante di musica e canto. E’ nata e cresciuta a Genova anche se negli anni la musica l’ha portata a trasferirsi in diverse città: da Roma a Parma fino ad arrivare a Milano, dove attualmente vive. Sin dalla tenera età ha dimostrato di amare il mondo del canto arrivando, all’età di cinque anni, alla semifinale nazionale del 39° edizione dello Zecchino D’oro. Ha iniziato così a studiare coro e successivamente canto e pianoforte, nel 2013 si è diplomata al LIM a Roma per poi laurearsi nel 2017 al Conservatorio Arrigo Boito di Parma in Canto Popular Music. Nell’agosto 2018 ha scritto il brano ‘Tagliati a metà’ persupportare la sua città dopo la caduta del Ponte Morandi. A settembre 2018 è stata finalista del “BMA – Bologna Musica d’Autore”, ad aprile 2019 ha ottenuto il premio“Miglior Testo” al “Festival Discanto”, a luglio 2019 si aggiudica il premio del pubblico ed orchestra al “Festival Un Mare di Stelle” e ad ottobre 2019 è stata tra gli otto finalisti del “Premio Pierangelo Bertoli”

instagram: www.instagram.com/nove.music

facebook: www.facebook.com/nove.musica