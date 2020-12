Jane Birkin: “Oh! Pardon Tu Dormais…”

È disponibile da oggi “OH! PARDON TU DORMAIS …”, il nuovo disco di JANE BIRKIN, un adattamento musicale dello spettacolo teatrale omonimo scritto dalla Birkin negli anni ‘90 con alcuni testi recenti scritti durante la realizzazione dell’album ma soprattutto il progetto più intimo che la Birkin abbia mai pubblicato.

La cantante, attrice e icona di stile racconta la nascita di queste 13 canzoni (scritte da lei stessa e messe in musica e prodotte da Etienne Daho e Jean-Louis Piérot) con queste parole: “Quando qualche anno fa, hanno programmato il mio film “Oh! pardon, tu dormais …” a La Gaîté Montparnasse, Etienne Daho veniva a trovarmi spesso. Il film gli è piaciuto molto e ha passato anni a cercare di convincermi a fare un adattamento musicale”””.Il nuovo album arriva 12 anni dopo il suo ultimo album di canzoni inedite.

Questa la tracklist completa di “Oh! Pardon tu dormais…”

1. “Oh! Pardon tu dormais…” featuring Etienne Daho

(Jane Birkin/ Jean-Louis Piérot – Etienne Daho)

2. Ces murs épais (Jane Birkin – Etienne Daho/Jean-Louis Piérot – Etienne Daho)

3. Cigarettes (Jane Birkin – Etienne Daho/Jean-Louis Piérot)

4. Max (Jane Birkin/Jean-Louis Piérot – Etienne Daho)

5. Ghosts (Jane Birkin/Jean-Louis Piérot – Etienne Daho)

6. Les jeux interdits (Jane Birkin – Etienne Daho/Jean-Louis Piérot – Etienne Daho)

7. F.R.U.I.T featuring Etienne Daho (Jane Birkin)

8. A marée haute (Jane Birkin – Etienne Daho/Jean-Louis Piérot)

9. Pas d’accord (Jane Birkin – Etienne Daho/Jean-Louis Piérot – Etienne Daho)

10. Ta sentinelle (Jane Birkin/Jean-Louis Piérot – Etienne Daho)

11. Telle est ma maladie envers toi (Jane Birkin/Jean-Louis Piérot)

12. Je voulais être une telle perfection pour toi! (Jane Birkin/Etienne Daho)

13. Catch Me If You Can (Jane Birkin/Jean-Louis Piérot)