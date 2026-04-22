Via dei Ronchi: il parco riqualificato rinasce con bambini, famiglie, maestre

Grande festa nel pomeriggio di venerdì 17 aprile 2026 per l’inaugurazione del Parco di via dei Ronchi a Rho, rinnovato con nuove altalene, panchine, una nuova fontanella e giochi riposizionati. Il divertimento ha contagiato tutti, fra bolle di sapone, truccabimbi e gli aquiloni realizzati con l’aiuto di Edoardo Borghetti, che ha fatto volare un aquilone a forma di cuore, divenuto simbolo della iniziativa che ha coinvolto tantissime persone. Sodexo ha offerto la merenda a tutti i partecipanti.

Il parco si trova accanto alla scuola dell’infanzia “Mario Lodi” ed è molto frequentato. Le precedenti sedute circolari in muratura sono state demolite, una buona parte dei camminamenti sono stati riqualificati intervenendo sui cordoli, sulla pavimentazione e introducendo un nuovo punto illuminante nei pressi dell’accesso da via Cividale. Anche la pavimentazione del percorso verso via Palmanova è stata in parte riqualificata. Sono state collocate panchine in metallo e nell’area gioco è stata rifatta la pavimentazione anti trauma e le altalene in legno sono state sostituite con altre in metallo. Venerdì ogni arredo era abbellito da palloncini colorati e festoni. Era presente Daniele Rosara, dell’Ufficio Verde pubblico, che ha seguito la riqualificazione.

Così si è espressa l’assessora all’Ambiente Valentina Giro, che ha curato il progetto: “Era molto importante riqualificare questa area verde, quasi un proseguimento del giardino della scuola. Un punto di ritrovo dove giocare, ritrovarsi, coltivare i rapporti tra bambini, genitori e nonni. Abbiamo investito circa 100mila euro per la riqualificazione del parco e oggi è bello vederlo così pieno di persone e partecipato. Un grazie al Comitato Genitori e, in particolare, a Luciana Fabris per il coordinamento; un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla festa dando una mano. Il Comitato si è riattivato da poco, ma sta facendo grandi cose”.

Luciana Fabris ha ringraziato il Comune per la collaborazione avviata: “Fino allo scorso anno non c’era nulla, abbiamo rivitalizzato il Comitato con l’impegno di tante mamme e papà. Invitiamo chi voglia dare una mano a entrare nel gruppo, per la scuola e per i nostri bambini. Un grazie anche a tutte le maestre, per i dialogo costante”.

Anche l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi ha voluto ricordare la collaborazione con le maestre che ogni giorno accompagnano i bimbi nella crescita: “Questo spazio lo sentiamo parte della scuola e del quartiere, un luogo bello, pulito e verde, con tanti nuovi giochi, uno strumento per la didattica e per condividere momenti insieme”.

Il Sindaco Andrea Orlandi, prima del taglio del nastro che ha visto protagonisti tantissimi bimbi, ha ricordato la necessità di una riqualificazione per l’area verde: “Un intervento non complesso ma importante, perché il Parco si trova accanto a una scuola e in un quartiere che in questi ultimi anni è molto cresciuto , sono state create nuove case e sono arrivate famiglie anche da fuori città.

E’ una delle parti di Rho più vicine a Milano e ci sono pendolari che l’hanno scelta proprio per questo. L’area di San Pietro è uno dei nuclei nati subito dopo il centro, è tra passato e futuro. Bello vedere tanti bimbi che usano il parco, con intorno una comunità fatta da insegnanti, familiari, residenti: possiamo creare spazi bellissimi, ma senza bambini e senza comunità educante non servirebbero a nulla. E’ la differenza tra una città e una bella città. Noi miriamo a quest’ultima e tutto il nostro lavoro è rivolto ai più piccoli, che sono il nostro futuro”.

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