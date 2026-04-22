Wanted Cinema è lieta di portare nelle sale italiane, a settembre, Per silenzio e vento, il docufilm di Matteo Righetto con la regia di Marco Zuin in anteprima nazionale al 74. Trento Film Festival, dove sarà proiettato come film di apertura del programma cinematografico, sabato 25 aprile, alla presenza di Zuin e Righetto.

Prodotto da Albolina Film e L’Eubage, Per silenzio e vento accompagna lo scrittore Matteo Righetto in un viaggio fisico e interiore tra le Dolomiti, trasformando l’esperienza dell’alpinismo in una riflessione civile e contemporanea sul paesaggio, sul cambiamento climatico e sul senso stesso dell’abitare.

Il racconto si sviluppa attraverso immagini di paesaggio, materiali d’archivio e momenti meta-narrativi: nella solitudine di una baita, Righetto legge e rielabora i propri appunti, rendendo esplicito il processo creativo e invitando lo spettatore a un confronto diretto.

Il film alterna così la dimensione contemplativa a quella critica, mostrando anche le contraddizioni dell’ambiente alpino contemporaneo, tra overtourism e fragilità degli ecosistemi.

Attraverso il confronto tra passato e presente — dalle tracce ancestrali impresse nel paesaggio ai cambiamenti visibili nel giro di pochi decenni — Per silenzio e vento restituisce un ritratto complesso delle Dolomiti come sentinelle della crisi climatica e come spazio di possibile rigenerazione.

Un invito a passare da osservatori a custodi, ridefinendo il rapporto tra individuo e comunità, tra uomo e ambiente.

Per silenzio e vento è prodotto da Albolina Film e L’Eubage, con il patrocinio del CAI e Dolomiti UNESCO e sarà nelle sale con Wanted da settembre, dopo una serie di anteprime estive.

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