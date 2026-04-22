Zayta torna con “vita noir”. Dal 24 aprile

Il 24 aprile sarà disponibile “vita noir”, il nuovo singolo di Zayta, artista emergente che si distingue per un sound originale capace di fondere il groove dell’R&B con influenze urban e pop. Il progetto Zayta si muove in una dimensione sonora contemporanea e dinamica, dove generi diversi si incontrano dando vita a un’identità musicale unica e riconoscibile.

“vita noir” si distingue per un suono inusuale e ricercato, caratterizzato dalla trasposizione delle formanti della voce, una scelta stilistica che conferisce all’arrangiamento autenticità e una profondità sonora unica. Il risultato è un’esperienza d’ascolto immersiva e intensa, capace di catturare l’ascoltatore fin dalle prime note.

Il brano intreccia inoltre immagini evocative ispirate al film “La Dolce Vita”, alternandole al vissuto personale dell’artista, in un dialogo continuo tra immaginario cinematografico e realtà emotiva.

Autore dei propri testi, Zayta trae ispirazione da ogni piccolo dettaglio della sua quotidianità, trasformando esperienze personali in narrazioni universali. Ogni brano rappresenta un mondo a sé, offrendo nuove chiavi di lettura e prospettive emotive sempre diverse. Tali emozioni accompagnano l’ascoltatore attraverso le sfumature di un amore aspro e incerto, in cui è facile smarrirsi. Il racconto si sviluppa tra tensione e vulnerabilità, restituendo un quadro autentico e coinvolgente delle relazioni contemporanee.

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