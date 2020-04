“NATI DIVERSI”, nella Top5

Il nuovo album di GIANNI BISMARK “NATI DIVERSI” debutta oggi nella Top5 dei dischi più venduti e ascoltati in digitale in Italia, precisamente alla posizione n.4 dopo giganti internazionali come Pearl Jam e DuaLipa e un big italiano come Marracash.

L’album, che in una settimana ha totalizzato oltre 5 milioni di stream negli store digitali, ha ricevuto ottimi consensi sia dalla critica che dal pubblico.

Del disco inoltre ben 9 tracce su 12 si sono piazzate sia nella Top50 di Spotify Italia che nella Top50 di Apple Music.

“NATI DIVERSI” è composto da 12 brani inediti, questi i dettagli e la scaletta:

1. “Scherzo rido” prod. G FERRARI

2. “Nati Diversi” prod. G FERRARI

3. “Ne hai fatti 100” feat. TEDUA prod. CHRIS NOLAN

4. “Poche persone” prod. G FERRARI

5. “La Strada è Nostra”, feat. GEOLIER prod. SICK LUKE

6. “Nse Vedemo Mai” prod. ENEMIES

7. “Mi Sento Vivo” Feat. FRANCO126 prod. G FERRARI

8. “Quello Vero” prod. 2NDROOF

9. “Negativi” feat. QUENTIN40 prod. DRONE126

10. “San Francesco” prod. G FERRARI

11. “Gianni Nazionale” prod. G FERRARI

12. “Fateme Santo” prod. G FERRARI