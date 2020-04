I Duperdu, “storica” coppia di chansonnier milanesi, Marta M. Marangoni e Fabio Wolf, hanno pensato a un modo molto particolare, moderno e antico al contempo, per fare sentire il nostro affetto a chi in questo momento è lontano: la Canzone Fattapposta.

«Dacci un titolo, un tema, dei ricordi, un’idea, una foto, qualsiasi ispirazione possibile, e noi scriveremo una canzone per te», questo è lo slogan firmato Duperdu. Le occasioni per regalare una canzone non mancheranno: compleanni, anniversari, onomastici… ma anche, soprattutto in un periodo come questo, la semplice voglia di sentirsi vicini con un pensiero speciale.

Ordinare una Canzone Fattapposta è molto semplice, si può fare via mail: bisogna rispondere a un breve questionario che inquadra il destinatario, chi è, che lavoro fa, quali sono le sue caratteristiche, le cose che gli piacciono e quello che proprio non vuole sentire.

I Duperdu, coppia sulla scena e nella vita, comporranno ad hoc una canzone e poi chiameranno al telefono, direttamente dal salotto di casa, la persona a cui è destinato l’omaggio. Il piccolo concerto sarà eseguito dal vivo ma poi la canzone, registrata in mp3, verrà inviata per mail o whatsapp.

Tutto il ricavato andrà a sostegno delle attività di Teatro Sociale e di Comunità organizzate dall’APS Minima Theatralia. www.minimatheatralia.it

La stessa associazione, a sua volta, devolverà direttamente il 10% del totale alla Cooperativa Diapason, partner del progetto di teatro e periferia, che in questo difficile momento offre con grande sacrificio servizi di prossimità per le famiglie bisognose nel quartiere Niguarda. www.coopdiapason.it

INFORMAZIONI

Per prenotare mandare una mail a info@duperdu.org, vi sarà mandato il questionario da compilare e potrete fissare un appuntamento telefonico

per informazioni 347 890803

costo 50 €

