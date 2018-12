Fedez: “Paranoia Airlines” – nuovo album

È disponibile da oggi il preorder fisico del nuovo attesissimo album di Fedez “Paranoia Airlines”, in uscita il 25 gennaio 2019 per Sony Music. Per l’occasione, l’artista ha voluto regalare tantissime sorprese a tutti i suoi fan.

La prima novità è lo special package disponibile in esclusiva su Amazon, in poche ore già #1 in classifica. Il formato fisico prenotabile sul sito amazon.it contiene un esclusivo kit da concerto con:

• mantella personalizzata

• braccialetto personalizzato

• cordino pass personalizzato

• mano in eva (spugna)

• cd con poster

L’album è stato anticipato dal singolo, certificato disco d’oro, “Prima di ogni cosa”, in radio e in digitale da venerdì 2 novembre, che ad oggi conta oltre 8 mln di stream su Spotify e 17 mln di visualizzazioni su YouTube.

Ad una settimana dall’uscita, il brano si è posizionato in vetta alla classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti ed è stata la più alta nuova entrata della classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio.

Fedez ha inoltre annunciato il tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019. Qui tutte le date:

CALENDARIO

Venerdì 15 Marzo 2019 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 16 Marzo 2019 || Torino @ Pala Alpitour

Giovedì 21 Marzo 2019 || Bologna @ Unipol Arena

Sabato 23 Marzo 2019 || Montichiari (BS) @PalaGeorge

Giovedì 28 Marzo 2019 || Ancona @ PalaRossini

Sabato 30 Marzo 2019 || Eboli @ PalaSele

Martedì 2 Aprile 2019 || Acireale @ Pal’Art Hotel

Venerdì 5 Aprile 2019 || Roma @ PalaLottomatica

Lunedì 8 Aprile 2019 || Milano @ Mediolanum Forum

Sabato 13 Aprile 2019 || Padova @ Kioene Arena

Domenica 14 Aprile 2019 || Conegliano @ Zoppas Arena