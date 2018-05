“Che Tempo che fa” – ospiti di Domenica 20 Maggio

Nel nuovo appuntamento di Che Tempo che fa di Fabio Fazio, in onda domenica 20 maggio alle 20:35 su Rai1, il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini.

Ospite in studio anche Fabrizio Gifuni che il 23 maggio in occasione della Giornata della Legalità sarà in onda in prima visione su Rai1 con “Prima che la notte” film tv per la regia di Michele Vicari in cui interpreta Pippo Fava, il giornalista ucciso dalla mafia nel 1984.

Insieme a lui il figlio, Claudio Fava, politico, giornalista, scrittore e neo eletto Presidente della Commissione Antimafia. Ad un suo libro omonimo, scritto insieme con Michele Gambino è tratto il film tv che vede oltre a Gifuni impegnati anche Dario Aita – nei panni del figlio Claudio – Lorenza Indovina e David Coco.

E poi ancora Alessia Marcuzzi, uno dei volti più amati della televisione italiana da qualche anno anche seguitissima blogger con oltre 3 milioni di followers solo su Instagram.

Il giorno della finale degli Internazionali di Tennis di Roma, in studio con Fabio Fazio, uno dei protagonisti del torneo Fabio Fognini e la grande campionessa italiana Flavia Pennetta.

Infine la grande musica con Luca Carboni, di cui è appena uscito un nuovo singolo: “Una grande festa” che in tempi record è divenuto il brano più trasmesso dalle radio raggiungendo direttamente la prima posizione della classifica EarOne. Il singolo fa parte del nuovo album “Sputnik”, che uscirà l’8 giugno.

Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti e la partecipazione dell’esilarante Vincenzo Salemme.

Al Tavolo si fermeranno Alessia Marcuzzi e Luca Carboni e saranno presenti inoltre: Carmen Russo – di cui questo mese è uscito in libreria “Completamente io – Desideravo essere chiamata mamma” – ed Enzo Paolo Turchi.

Poi Milena Bertolini attuale CT della nazionale italiana di calcio femminile, attualmente ad un passo dalla qualificazione alla fase finale dei Mondiali che si disputeranno in Francia nel 2019 e ancora Lello Arena, Frank Matano, attualmente al cinema con il film “Tonno Spiaggiato” di cui è protagonista e sceneggiatore insieme e Raffaele Pisu sul grande schermo dal 24 maggio con “Nobili Bugie”, black comedy in costume diretta dal figlio Antonio Pisu, prodotta da Paolo Rossi, che lo vede nei panni del Duca Pier Donato Martellini.

Infine, l’esibizione canora di Mirko Casadei e la sua orchestra che quest’anno compie 90 anni.