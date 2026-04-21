ASTER in visita in Municipio: “Far crescere la ginnastica ritmica in ascolto delle atlete”

Nei giorni scorsi, le ragazze della società sportiva RITMICA ASTER, guidate dalla direttrice tecnica Eugenia Bisdossi e dal presidente Alessandro Gandolfi, hanno fatto visita al Municipio accolte dal Sindaco di Rho Andrea Orlandi e dall’assessora allo Sport Alessandra Borghetti, con l’intento di raccontare il loro modo di “far crescere la ritmica in città, con alcune innovazioni e in ascolto delle ginnaste”

La società è nata di recente. Qualche ragazzina è partita da zero, altre si sono aggregate.

“Sperimentiamo cose nuove partendo dall’ascolto e dal benessere psicologico delle ragazze, finora i rimandi delle famiglie coinvolte sono positivi – ha raccontato Bisdossi – Il 12 e 13 aprile abbiamo partecipato alle gare regionali Csi, nella due giorni che a Rho ha visto riunite atlete da tutta la Lombardia. Le allenatrici ci sono sempre, per tutti, dentro e fuori dalla palestra. Le più grandi sostengono le piccole e ogni esercizio riuscito dona soddisfazione a tutti. Il nostro nome nasce da quello di un fiore settembrino, che rimanda ai sogni e al cielo. Il mio sogno era gestire a mio modo un team di ritmica e grazie alle allenatrici lo possiamo fare con leggerezza”.

Oggi gli iscritti dai 3 ai 19 anni sono 114, quattro bambini che affrontano i problemi legati a sindromi dello spettro autistico sono inseriti nell’avviamento allo sport.

L’assessora Alessandra Borghetti si è così espressa: “Aster può essere di esempio per altre bambine. La vostra concentrazione è forte ma gioiosa, conosco i vostri sacrifici misti a una grande passione. La disciplina è importante ma è fondamentale il divertimento“. Tra le allenatrici, insieme alla sorella, anche Chiara Nasuelli, tra i ballerini di San Siro all’avvio dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha ribadito il concetto ricordando come nella grande famiglia olimpica, in tutte competizioni, in pista e sugli spalti, abbia apprezzato i legami forti tra tutti i protagonisti e ha portato l’esempio della Norvegia dove “fino ai 13 anni lo sport è inteso come gioco, soltanto dopo come competizione”.

Aster parteciperà alle Settimane dello Sport 2026 tra fine maggio e inizio giugno.

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