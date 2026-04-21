Umarell Tour a Lucernate: i cittadini visitano il cantiere di via Prati/Magenta

Due turni di visita, diversi cittadini che hanno aderito sabato 18 aprile alla proposta dell’Umarell Tour al parco tra le vie Prati e Magenta a Lucernate, la prima delle iniziative pensate per accompagnare le opere del progetto Ponti e Cerniere, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile.

Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, l’assessora all’Ambiente Valentina Giro, l’assessore all’Urbanistica Edoardo Marini e l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Bianchi hanno dialogato con quanti hanno raccolto l’invito a visitare il cantiere. Ad accompagnarli Kalina Maja, per la direzione lavori, e Michele Giussani, per la cooperativa Passi e Crinali cui presto sarà affidato il Giardino Condiviso con accesso da via Verbania. Tra i presenti, il consigliere comunale Stefano Giussani.

L’iniziativa ha preso il via proprio dal Giardino Condiviso: sotto il grande platano sono stati collocati tavoli con sedute, intorno sono state piantumate varie essenze e si preparano i cassoni per piccole coltivazioni, che verranno montati insieme con i cittadini. Lo spazio, infatti, sarà aperto alla cittadinanza in alcuni orari infrasettimanali, il sabato e la domenica. I bambini della vicina scuola primaria Frontini, come gli alunni della scuola Franceschini, potranno svolgervi attività didattiche e ludiche all’aperto, ma anche azioni di attivazione civica imparando a prendersi cura degli spazi comuni. Verranno inserite in tirocinio persone con fragilità o disabilità. L’inclusività è una delle caratteristiche del progetto aperto alla partecipazione di chi vorrà seguire corsi sulla sicurezza che permetteranno di essere autorizzati ad aprire l’area ad altri cittadini: è lo stesso iter seguito per il giardino condiviso La Chiocciola che già funziona da anni nei pressi della caserma dei vigili del fuoco.

“L’idea – ha spiegato Michele Giussani – è di sperimentare quanto tutti abbiamo riscoperto in lockdown: la voglia di stare all’aperto, di manipolare la terra. Obiettivo è creare comunità e apprendimento per i più giovani. Cittadini e cittadine potranno intervenire, insieme a persone specializzate, per gestire la parte verde. Non ci saranno spazi privati in cui ciascuno coltivi frutta o verdura da portare poi a casa, l’idea è che tutti insieme ci si occupi di mantenere questo spazio vivo e bello perché tutti ne possano fruire”.

In tutto il grande parco che unirà le due precedenti aree verdi comprende trentamila metri quadrati di verde e 2.000 nuovi arbusti e alberi, affiancati da aree gioco e fitness. Tra le opere principali due arene di incontro: la prima è nata al posto della precedente area cani e accoglierà momenti culturali o didattici, l’altra sta nascendo oltre via Magenta. Il fondo è in calcestruzzo drenante. I terrapieni sono stati sviluppati per separare le aree verdi dal traffico urbano e creano barriere acustiche.

“Tutto questo lavoro è nato da un percorso di ascolto, per intercettare i problemi segnalati in precedenza – ha spiegato l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – Il parco aveva già un buono stato di salute, aveva molto verde ed era ben frequentato. C’erano alcuni elementi critici da superare, in primis la divisione tra le due aree del parco, che vivevano separate una dall’altra, un po’ perché l’accesso tramite il ponte ciclopedonale non era ottimale. E’ nata l’idea di demolire il ponte e creare un collegamento più semplice e sicuro: via Magenta non sarà più una linea diritta, ma in corrispondenza dell’attraversamento pedonale si formerà un’ansa che porterà i veicoli a rallentare e ci sarà un’isola salva-pedoni per muoversi in sicurezza. Verranno riqualificate le fermate degli autobus e la strada è stata declassificata da provinciale a comunale. La velocità verrà moderata lungo tutta l’asta, fino alla rotonda, inserendo uno spartitraffico centrale tra le due carreggiate per evitare incidenti. Con la terra delle scarpate del ponte si sono creati elementi che riducono il rumore e rendono più piacevole passeggiare, sostare o giocare. Altri interventi riguardano via della Vittoria, con misure di moderazione del traffico, e il parcheggio del cimitero di Lucernate. Un altro appalto riguarderà in seguito via Magenta e la rotonda”.

L’assessore Edoardo Marini ha evidenziato il valore del fontanile, “che non si potrà valorizzare come nei progetti iniziali ma verrà ripulito e garantirà un confine ai sentieri che affiancano area fitness e nuova area cani”. Un prato fiorito lungo uno dei percorsi ciclopedonali interni in calcestre permetterà di attirare api e favorire un ecosistema equilibrato. Le nuove fermate dell’autobus su via Magenta garantiranno più sicurezza ai passeggeri, su via Prati sarà vietata la svolta a sinistra sia per chi esce sia per chi entra, per evitare problemi di scarsa visibilità per gli automobilisti.

La formula Umarell Tour è piaciuta, dal momento che consente di rafforzare il rapporto tra Amministrazione e cittadini, e c’è chi ha chiesto di ripeterla in ogni cantiere della città. Di sicuro verrà riproposta per i progetti della SSUS, Stretegia realizzata con il sostegno dei fondi FESR, FSE+, FSC.

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