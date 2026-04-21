Paolo Ruffini, da ottobre con Il Piccolo Principe

Dopo aver incantato il pubblico di tutte le età in questi ultimi quattro anni, toccando le principali città italiane e portando il fascino di un’opera senza tempo, lo show dei record “IL PICCOLO PRINCIPE”, lo spettacolo teatrale prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, si conclude in autunno con una grandissima sorpresa: a interpretare “L’Aviatore” sarà Paolo Ruffini. Attore, conduttore televisivo, regista, autore e – con il gruppo VERA da lui fondato – manager e produttore cinematografico e teatrale. La sua interpretazione contribuirà a dare una nuova veste a uno spettacolo ormai pluriennale, giunto ormai alla sua quinta edizione e che dal 2023 ad oggi ha venduto oltre 180.000 biglietti in tutta Italia incantando il pubblico di tutte le età.

Lo spettacolo andrà in scena in anteprima al Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina il 24 e il 25 ottobre, per poi spostarsi al Teatro Carcano di Milano dal 29 ottobre al 15 novembre, al Teatro Ivo Chiesa di Genova il 5 e il 6 dicembre e a Torino (location e date verranno comunicate nelle prossime settimane).

“IL PICCOLO PRINCIPE” è una storia che tutti conoscono ma nessuno ricorda. Questa è la prova che il concetto che ribadisce l’autore corrisponde a verità: gli adulti non pensano mai alle cose veramente importanti. Quali sono le cose importanti? Sono quelle che gli adulti ci hanno insegnato da bambini e che abbiamo dimenticato diventando adulti. Spetta quindi al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria. Proprio come sosteneva lo stesso Antoine de Saint-Exupéry, le immagini aiutano a non dimenticare, a rendere reale ciò che, se fosse solo raccontato, non sarebbe creduto. Un pensiero molto attuale, estremamente all’avanguardia in un’epoca in cui ancora la fotografia era agli albori, quasi a predire l’importanza che essa, un secolo dopo, avrebbe iniziato ad avere nelle vite di ciascuno di noi.

Lo spettacolo “IL PICCOLO PRINCIPE” vanta un cast creativo di prim’ordine: Stefano Genovese (Regia), Carmelo Giammello (Scene), Paolo Silvestri (Direzione e arrangiamenti musicali) e Guido Fiorato (Costumi).

Ad interpretare il Piccolo Principe sarà nuovamente il talentuoso Nicholas Ori, che nonostante la giovanissima età vanta già un curriculum di tutto rispetto. Continuerà per lui il sodalizio artistico con Paolo Ruffini, che ha affiancato nello spettacolo teatrale “Il Babysitter – quando diventerai piccolo capirai”, ispirato all’omonimo video-podcast di grandissimo successo.

Fedele allo stile dell’opera originale, Stefano Genovese ha deciso di non lasciare solo alle parole il ruolo centrale, ma di affidare il racconto all’immaginazione, traducendolo in un’esperienza evocativa che solo il teatro, per sua stessa natura, è in grado di restituire. Un’esperienza che combina il racconto, la musica, il canto, il circo e il teatro performativo per dar vita ad uno show senza precedenti. Ogni scena, ogni personaggio, ogni snodo della storia, ogni elemento attinge allo strumento più adatto per arrivare alla destinazione finale: il cuore di ogni spettatore.

Una rivisitazione unica nel suo genere di un classico senza tempo, amato da adulti e bambini per generazioni. Pubblicato nel 1943, “IL PICCOLO PRINCIPE” è il libro più tradotto dopo la Bibbia (oltre 600 lingue e dialetti) e ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo (19 milioni solo in Italia), tanto da meritarsi di essere inserito da “Le Monde” tra i migliori libri del XX secolo. Un’opera fortemente trans-mediale, in cima alle classifiche di vendita ormai da anni, che negli anni è stata adattata e declinata in innumerevoli forme, dai fumetti, ai film, dalle serie animate al balletto.

R101 è radio ufficiale de “IL PICCOLO PRINCIPE”.

Le prevendite sono disponibili su TicketOne, per le date di Milano anche su teatrocarcano.it.

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