”In questo momento storico le nostre bollicine stanno vivendo una stagione di successi senza precedenti che ritengo doveroso condividere con il territorio nel quale il Prosecco trae origine – spiega il presidente del Consorzio Prosecco Doc Stefano Zanette –.

“Ovviamente non si può fare tutto, ma cerchiamo di essere il più possibile solidali con i nostri concittadini, soprattutto i meno fortunati. In questo senso riteniamo la collaborazione con I Dogi, così come quella con Alex Zanardi, particolarmente meritevoli di attenzione perché promuovono ottimismo e ridanno speranza a persone che nello sport paralimpico spesso trovano una nuova ragione di vita. E, non ultimo, costituiscono un esempio cui tutti noi, normodotati giovani e non, possiamo fare riferimento per migliorare la nostra forza di volontà, la nostra autostima, la tolleranza e il rispetto del prossimo”.

Prosegue infatti la collaborazione del Consorzio Prosecco Doc con I Dogi, selezione che – insieme ad ASD Padova Rugby Onlus e ASD Tiki 4 Sport – sta organizzando un evento di alto livello nell’ambito del Rugby Paralimpico: un test match che verrà disputato tra la rappresentativa de I Dogi e una Selezione francese proveniente da Tolone, Montpellier e Tolosa.

L’evento sportivo vero e proprio, costituito dalla partita, sarà preceduto da altre iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte ai più giovani: un intervento formativo dedicato agli studenti dell’Istituto Superiore “Liceo Scientifico Paleocapa” di Rovigo, finalizzato a valorizzare il rugby quale valido mezzo di inclusione sociale nel mondo delle disabilità; la proiezione del cortometraggio “Sulle ruote” cui seguirà una spiegazione della disciplina Rugby Paralimpico con la presenza di atleti, tecnici e dirigenti de I Dogi e di Padova Rugby; l’allestimento di una mostra fotografica raccontata attraverso le immagini più suggestive della storia sportiva de I Dogi, icona di eccellenza, passione e identità sportiva.

La partita “I DOGI vs TOULON – Credit Agricol Friuladria test match rugby paralimpico” si svolgerà nel Palazzetto dello Sport di Rovigo, in Largo Atleti Azzurri d’Italia, sabato 26 maggio. Ingresso libero.