Piero Pelù: “Warm Up Tour”

Estate sui palchi di tutta Italia per la voce più rappresentativa del rock italiano.

Piero Pelù torna dal vivo per una serie di concerti in tutta Italia.

“Energia, energia, nuove idee e voglia di stare sempre con la mia Dea Musica. Stavolta coi Bandidos ma senza scordare mai i Litfiba. Ci vediamo in giro ragazzacci!”

Così Piero Pelù sintetizza quella che sarà la sua estate, un’intera stagione in tour sui palchi italiani con i Bandidos (Giacomo Castellano alla chitarra, Luca Martelli alla batteria e ai cori e Ciccio Licausi al basso) in cui suonerà sia brani dei Litfiba sia brani della sua carriera solista, aggiungendo alcune nuovissime e trascinanti cover.

“Warm Up” come “riscaldamento” per una vita dedicata alla Musica come quella di Piero Pelù.

Queste le prime date già confermate, a cui seguiranno altri appuntamenti:

26/5 – CARLOFORTE (SU) – LUNGOMARE CORSO BATTELLIERI

13/6 – CAPISTRELLO (AQ) – PIAZZA CADUTI SUL LAVORO

18/7 – VARALLO SESIA (VC) – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

29/7- FRANCAVILLA (CH) – FESTIVAL BLU BAR

05/8 – LIGNANO SABBIADORO (UD) – BEACH ARENA

09/8 – ZAFFERANA ETNEA (CT) – ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO

11/08 – CITTANOVA (RC) – VIA TOMMASO CAMPANELLA

13/08 – RISPESCIA (GR) – FESTAMBIENTE

Info e biglietti su www.fepgroup.it e www.ticketone.it