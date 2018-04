SP46 Rho-Monza – chiusure DEFINITIVE

Milano Serravalle Milano Tangenziali comunica che nell’ambito dei lavori di riqualifica con caratteristiche autostradali della SP46 Rho-Monza, coerentemente con quanto previsto da progetto esecutivo, sono programmate cantierizzazioni con chiusure degli attuali rami di svincolo e conseguenti possibili disagi alla circolazione.

Il calendario delle chiusure, necessarie per consentire le lavorazioni propedeutiche all’apertura del collegamento diretto tra la A52 Tangenziale nord e la SP46 Rho-Monza in entrambe le direzioni di marcia, prevede lo sviluppo degli interventi per fasi successive come di seguito riepilogato:

SVINCOLO DI INTERCONNESSIONE SP46 – SP EX S.S.35

– dalle ore 22.00 del 20 aprile alle ore 7.00 del 21 aprile 2018, chiusura notturna della carreggiata sud (direzione A52 – Monza) della SP46 nel tratto compreso tra lo svincolo di Bollate Cormano e l’interconnessione SP46 – SP ex S.S.35, rami di svincolo interclusi compresi;

– dalle ore 7.00 del 21 aprile 2018, chiusura definitiva del ramo in uscita dello svincolo di Paderno est;

– dalle ore 7.00 del 21 aprile al 19 maggio 2018, chiusura permanente del ramo dell’interconnessione SP46 – SP ex S.S. 35 in uscita per SP ex S.S. 35 direzione Milano;

– dal 19 maggio al 1 giugno 2018, chiusura permanente del ramo dell’interconnessione SP46 – SP ex S.S. 35 in uscita per SP ex S.S. 35 direzione Meda;

– dall’11 giugno al 25 giugno 2018, chiusura permanente dei rami dell’interconnessione SP46 – SP ex S.S. 35 in entrata da SP ex S.S. 35 provenienza Meda e Milano;

SVINCOLO DI BOLLATE – CORMANO

– dalle ore 2.00 del 19 aprile 2018 chiusura definitiva dei rami in entrata e uscita dello svincolo di Bollate – Cormano in carreggiata nord (direzione A8-Rho);

– dall’8 giugno 2018, chiusura definitiva del sottopasso di collegamento tra via la Cava e via Beccaria;

– dal 25 giugno 2018, chiusura definitiva dei rami in entrata e uscita dello svincolo di Bollate – Cormano in carreggiata sud (direzione A52-Monza).