Tre masterclass aperte anche al pubblico (con Chicco Gussoni, Claudio Angeleri e Alfredo Golino), lezioni-concerto per gli studenti delle scuole cittadine, performance e iniziative speciali, tutto a ingresso rigorosamente gratuito: da fine aprile a inizio giugno il jazz tornerà a risuonare a Vigevano grazie alla terza edizione del festival “A Vigevano Jazz”, il cui direttore artistico è il sassofonista Gabriele Comeglio, attualmente in tour come direttore musicale con lo spettacolo “Massimo Lopez & Tullio Solenghi show”.

L’International Jazz Day

Si comincerà lunedì 30 aprile con un’imperdibile anteprima, cioè l’International Jazz Day, la giornata in cui in tutto il mondo si celebrano i valori artistici e sociali di questa musica: all’auditorium San Dionigi (ore 16) è in programma un concerto swing con la presenza di alcuni dei componenti della Jazz Company Big Band e altri artisti lomellini. In scaletta classici del jazz e dello swing, da Duke Ellington a Benny Goodman. Una jam session concluderà la giornata.

I concerti

Il primo concerto della nuova edizione del festival è previsto venerdì 4 maggio alla Cavallerizza del Castello (ore 21), quando si esibirà, sempre nel segno dello swing, la Jazz Company Big Band diretta dal sassofonista Gabriele Comeglio.

Come ben sanno gli appassionati, quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario di uno dei più importanti eventi della storia del jazz e, cioè, la performance dell’orchestra di Benny Goodman alla Carnegie Hall di New York, tempio statunitense della musica classica.

I 2.760 biglietti disponibili furono venduti in poche ore, segno inequivocabile che l’aspettativa del pubblico era enorme. Goodman si lanciò a capofitto nell’impresa, arrivando addirittura a cancellare diverse esibizioni già da tempo programmate per permettere all’orchestra di provare in loco e abituarsi così all’acustica della sala (allora non si utilizzava l’amplificazione): il concerto fu un successo travolgente, tanto che questa data viene comunemente indicata come l’inizio dell’era dello Swing, una musica che avrebbe fatto ballare l’America per oltre un decennio e che, in Europa, sarebbe diventata la colonna sonora della Liberazione e della rinascita dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Per l’occasione, la Jazz Company, con i solisti Tazio Forte (al pianoforte) e le vocalist Chiara Perazzolo e Maggie Charlton, rivisiterà non solo il repertorio di Goodman, ma eseguirà anche alcune celebri composizioni di Glenn Miller, Count Basie e Duke Ellington.

Venerdì 11 maggio (ore 21), sempre alla Cavallerizza del Castello, spazio alle più belle canzoni dei nostri cantautori (Ron, Dalla, Concato e Battisti) con l’Italian songbook della vocalist Caterina Comeglio, che verrà affiancata dall’Orchestra Città di Vigevano, la cui sezione ritmica sarà formata da Fabio Gangi (piano), Ezio Rossi (basso), Alessandro Gallo (chitarra) e Marco Serra (batteria). Gli arrangiamenti originali saranno a cura di Gabriele Comeglio.

Il terzo (e ultimo) live di “A Vigevano Jazz” sarà, probabilmente, il più atteso: venerdì 18 maggio (Teatro Cagnoni; ore 21) il batterista Tullio De Piscopo dialogherà con la Jazz Company in un concerto antologico che rivisiterà la sua lunghissima carriera di straordinario solista e inimitabile showman: il pubblico ascolterà brani per sola batteria, gli storici assoli di Tullio come Melodic Drum, pezzi di grande successo tratti dal suo repertorio pop e intramontabili pagine musicali di standard jazzistici.

Attenzione: per partecipare all’evento è necessario prenotarsi presso la biglietteria del teatro (tel: 0381-82242, da martedì a sabato dalle ore 17 alle 20.15).

Le masterclass

Sabato 5 maggio, all’auditorium San Dionigi (ore 17) si svolgerà la prima delle tre masterclass, a cura del chitarrista Chicco Gussoni. Unanimemente considerato uno dei più grandi session men italiani, Gussoni ha collaborato con grandi artisti del pop (da Ron a Battiato, da Dalla a Baglioni, fino ad Antonacci), ha preso parte a varie edizioni del Festival di Sanremo e attualmente è in tour con Renga/Pezzali/Nek.

Il secondo momento formativo è in programma sabato 12 maggio (ore 17; ridotto del Teatro Cagnoni) con una lezione di Claudio Angeleri. Compositore e didatta, Angeleri è uno dei più apprezzati pianisti italiani e ha collaborato, tra gli altri, con grandi esponenti del jazz italiano e mondiale. Qualche nome? Jerry Bergonzi, Bob Mintzer, Steve Lacy, Kenny Wheeler, Gianluigi Trovesi, Franco Cerri, Massimo Urbani, Gianni Basso, Tony Scott e Bobby Watson.

Infine, l’ultima masterclass, sabato 2 giugno (ore 17; ridotto del Teatro Cagnoni), vedrà la partecipazione di Alfredo Golino, batterista di fama internazionale, che nel corso della sua brillante carriera ha suonato, su disco o in tour, con artisti del calibro di Mina, Celentano, Joe Cocker, Tina Turner, Renato Zero ed Eros Ramazzotti. Golino è stato, inoltre, batterista della big band della Rai di Milano per diversi anni e ha collaborato con molte stelle del jazz, tra cui Gerry Mulligan, Phil Woods e Art Farmer.

Completano il programma quattro concerti per le scuole medie cittadine, che sono il proseguimento di un’iniziativa lanciata lo scorso anno e che ha avuto grande successo: le lezioni-concerto si svolgeranno nelle scuole medie Bramante e Bussi il 26 e il 27 aprile. Suonerà un sestetto formato dai musicisti della Jazz Company.

A VIGEVANO JAZZ – Da lunedì 30 aprile a sabato 2 giugno

Il programma della terza edizione

Lunedì 30 aprile, ore 16

Auditorium San Dionigi, piazza Martiri della Liberazione 12: International Jazz Day

Venerdì 4 maggio, ore 21

Cavallerizza del Castello: Jazz Company Big Band in “Swing, swing, swing”

Sabato 5 maggio, ore 17

Auditorium San Dionigi, piazza Martiri della Liberazione 12

Masterclass con Chicco Gussoni

Venerdì 11 maggio, ore 21

Cavallerizza del Castello: “Italian songbook” di Caterina Comeglio con l’Orchestra Città di Vigevano

Sabato 12 maggio, ore 17

Ridotto del Teatro Cagnoni, corso Vittorio Emanuele II 45

Masterclass con Claudio Angeleri

Venerdì 18 maggio, ore 21

Teatro Cagnoni, corso Vittorio Emanuele II 45

“Tempo!” – Tullio De Piscopo meets Jazz Company Big Band

(assegnazione gratuita del posto obbligatoria presso la biglietteria del teatro; tel: 0381-82242, da martedì a sabato dalle ore 17 alle 20.15).

Sabato 2 giugno, ore 17

Ridotto del Teatro Cagnoni, corso Vittorio Emanuele II 45

Masterclass con Alfredo Golino

On line: avigevanojazz.webs.com