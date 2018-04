“Extra Makers” il fuori salone della Martesana

Sono tanti gli appuntamenti che, in occasione della Design Week milanese, arricchiranno la prima edizione del Distretto del Design Indipendente dedicato agli auto-produttori.

Gli spazi post-industriali della vecchia Filanda di Cernusco sul Naviglio ospiteranno venerdì 20 un emozionante concerto-reading dedicato alla figura di Adriano Olivetti, con musiche di Bob Dylan; sabato 21 i newyorkesi Rad Trads, esplosiva band che mescola con grande energia blues, jazz e rock’n’roll; domenica 22, il live di Fabrizio Consoli, tra i più originali cantautori italiani.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – Il design indipendente si fa metropolitano varcando i confini di Milano: per tre giorni Cernusco sul Naviglio diventa una tappa fondamentale della “Green Line of Design”, il percorso che lungo la Linea Verde MM2 unisce i luoghi simbolo del fuori salone, ospitando la prima edizione del Cernusco DIM – District of Indipendent Makers, ovvero il distretto del design dedicato agli auto-produttori, i “makers” della creatività.

E, proprio come Milano, anche Cernusco sul Naviglio si arricchirà di laboratori, eventi culturali, performance, conferenze e incontri con professionisti e artisti, spettacoli e concerti nell’ambito di “EXTRA Makers!”, una sorta di fuori salone della Martesana.

In particolare, lo splendido spazio post-industriale della vecchia Filanda di via Pietro da Cernusco 2 ospiterà tre imperdibili appuntamenti in cui le parole, i suoni e le emozioni la faranno da padrone per tre serate consecutive, dal 20 al 22 aprile (tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti; si consiglia la prenotazione inviando una mail a info@cernuscojazz.com).

Si comincia venerdì 20 aprile (ore 21.00) con “Direction Home – Storia di Adriano Olivetti, musiche di Bob Dylan”, a cura di Le Voci del Tempo (con Marco Peroni e Mario Congiu). Lo spettacolo, in forma di reading musicale con le canzoni visionarie e senza tempo di Bob Dylan, ripercorre la vicenda di Adriano Olivetti, prendendo le mosse dall’intuizione del padre Camillo all’inizio del Novecento: costruire nella sua piccola Ivrea la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere.

Si esplorano poi la crescita dell’azienda, le difficoltà sorte durante il regime fascista e la tensione visionaria del giovane Adriano che, dopo la guerra, farà della sua grande impresa lo strumento per la costruzione di una società di tipo nuovo, a misura d’uomo: un esperimento sociale e politico oggi entrato prepotentemente al centro del dibattito.

Lo spettacolo, molto intenso ed emozionante, ha ispirato la realizzazione del fumetto “Adriano Olivetti, un secolo troppo presto”, di Marco Peroni e Riccardo Cecchetti (Edizioni BeccoGiallo), giunto alla quarta ristampa e premiato come Miglior Sceneggiatura al Festival Internazionale del Fumetto di Napoli-Comicon 2012.

Sempre da questo lavoro e dalla sua impostazione narrativa hanno preso vita sia la puntata monografica televisiva della Rai (per la trasmissione “Il tempo e la storia”) sia il libro “Ivrea. Guida alla città di Adriano Olivetti” pubblicato nel 2016 dalle Edizioni di Comunità.

Sabato 21 aprile (ore 21.00), il secondo, irrinunciabile, appuntamento è il concerto dei Rad Trads, giovane ed eccitante band newyorkese che mescola in modo originale e sorprendente il jazz con lo swing e il Rock’n’roll. Da quando sono nati, nella primavera del 2012 nell’East Village, duellando con i migliori musicisti della Grande Mela, i Rad Trads si sono rapidamente fatti un nome suonando un po’ ovunque (Stati Uniti, Europa ma non solo). Il repertorio di questa formazione spazia dal primo jazz di New Orleans al blues di Chicago e del Delta, fino al Rock’n’roll.

Infine, domenica 22 aprile (ore 18.30), sempre alla Filanda, è in programma il live del cantautore Fabrizio Consoli: canzone d’autore, musica latina, jazz, tango e suoni etnici confluiscono nella musica di Fabrizio Consoli e nel suo inconfondibile stile “crossroad”.

Storico collaboratore e co-autore con Eugenio Finardi, Alice, Cristiano De André e Mauro Pagani, Consoli ha vinto un Premio Ciampi e ha firmato diverse canzoni di successo per artisti come Dirotta Su Cuba ed Eugenio Finardi. Al pubblico di Cernusco, in occasione della Design Week della Martesana, porterà suggestioni intense dai suoi due ultimi concept-album: “Musica per ballare” e “10”.

EXTRA Makers! – Tre giorni di spettacoli da venerdì 20 a domenica 22 aprile

Dove: La Filanda, via Pietro da Cernusco 2, Cernusco sul Naviglio (Mi).

Da Milano: linea verde MM2 fermata Cernusco; in bicicletta lungo la ciclabile della Martesana; in auto Tang Est uscita Cernusco s/N.

Ingresso libero fino a esaurimento posti (si consiglia la prenotazione inviando una mail a info@cernuscojazz.com). On line: www.indipendentmakers.it

Venerdì 20 aprile, ore 21.00: Le Voci del Tempo in “Direction Home- Storia di Adriano Olivetti, musica di Bob Dylan”.

Sabato 21 aprile, ore 21.00: concerto dei Rad Trads.

Domenica 22 aprile, ore 18.30: concerto di Fabrizio Consoli.