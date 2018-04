L’estate, in Camargue, si va per canali: con le crociere fluviali di Le Boat

● Scoprire l’amata regione del Sud della Francia dal ponte superiore di una vera e propria casa galleggiante rende la vacanza indimenticabile.

● Per condurre le houseboat Le Boat non sono necessarie esperienza e patente nautica: il viaggio è all’insegna dell’indipendenza e della libertà.

● Con riduzioni fino al 50% sulle prenotazioni per le crociere di primavera e fino al 20% sulle crociere estive.

Le Boat propone diversi itinerari dedicati alla Camargue. In coppia, in famiglia, con gli amici, per chi vuole rilassarsi o è in cerca di avventura: in crociera fluviale a bordo delle imbarcazioni Le Boat, ognuno può vivere la vacanza perfetta per le proprie esigenze, con prezzi che variano in funzione della grandezza e della tipologia di houseboat, in completa libertà e da un punto di vista davvero speciale.

Il turismo fluviale in Camargue è molto diffuso, poiché si tratta di una delle destinazioni di crociera più semplici per la navigazione fluviale, con pochissime chiuse. Il paesaggio accoglie con la sua bellezza riposante e al tempo stesso primitiva il placido arrivo delle case galleggianti targate Le Boat.

E una volta scesi a terra, la Regione offre numerose possibilità di svago: antiche e pittoresche città ricche di storia, ma anche bellissime spiagge che si estendono per chilometri, lagune, canneti, praterie lussureggianti, fenicotteri rosa e i suoi famosi cavalli bianchi che corrono liberi.