Mostra: One Two Five – Steven Holl

Oggi inaugura la mostra ONE TWO FIVE, allestita presso la Galleria Jannone dal 17 aprile.

Un’installazione che arricchisce l’outdoor di uno dei più affascinanti cortili milanesi in Corso Garibaldi grazie all’art direction di Stevan Tesic e Milena Veljkovic (di_archon_ass architetti).

Un’installazione, ospitante, una _ Quinta _ in marmo di Botticino inciso in modo sapiente, appesa e movibile grazie a cerniere che generano rotazioni fluide di elementi dai pesi notevoli, liberandoli dalla sensazione di gravità.

Le sedute in pietra, che si dispongono in un micropaesaggio di oggetti multipli, accolgono rubinetti e manopole, diventando espositori – lanterne.

Il concept di questo ambiente, installazione scenografica del racconto di expertise delle quattro aziende, ideato da di_archon_ass, si rende disponibile per essere vissuto anche come un momento di incontro, intervallo, ludico.

ONE TWO FIVE – STEVEN HOLL dal 18 aprile al 3 giugno è una mostra dedicata alla sua identità progettuale e al suo tratto distintivo: l’acquerello. Una trentina di opere, oltre agli acquerelli, schizzi di progetto, arredi in edizione limitata e sculture.

Mostra a cura di Marco Sammicheli.

Inaugurazione mostra mercoledì 18 aprile dalle ore 18.00.

Steven Holl sarà ospite di Casa Corriere, via Balzan 3, martedì 17 alle ore 18.00.