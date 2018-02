Domenica 25 febbraio, alle ore 21.00 alla Santeria Social Club, locale cult di Milano che ospita eventi culturali, concerti e performance teatrali di assoluto prestigio, andrà in scena EDOARDO FERRARIO SHOW, un’ora e mezza di monologhi, personaggi, imitazioni e sketch sulla confusa e paradossale realtà italiana e sulle più diffuse ossessioni moderne: la ricerca del posto fisso e i colloqui di lavoro, la tecnologia, il cibo biologico, l’offerta televisiva.

Edoardo Ferrario Show è uno spettacolo di stand up comedy, scritto e interpretato da Edoardo Ferrario.

Il comico arriva dalla web serie di successo Esami, da lui ideata e interpretata e che ha raccolto oltre 7 milioni di views su YouTube. Ospite tutte le domeniche a Quelli che il Calcio (lo ricorderete, tra gli altri, per Alessandro Cattelan, Marco Giallini, Alessandro Borghese, Paul Baccaglini e Pips, uno dei suoi tanti personaggi di fantasia) Ferrario è anche l’inviato Flavio Maria Guerra di CCN, il programma di Comedy Central che sta per ripartire con la quarta stagione.

L’esperienza di Esami, nel frattempo, si è evoluta nella nuova serie Colloqui, che ha avuto il suo debutto nel programma di Rai3 Il Posto Giusto.

Nel corso degli anni hanno trovato posto, nelle voci da lui create, vari stereotipi della vita di tutti i giorni, ma anche personaggi famosi del presente e del passato.

Entrambi sono stati rielaborati utilizzando con destrezza psicologia, ironia e umorismo, per finire rappresentati in un affresco dallo sguardo tagliente che racconta i trentenni di oggi, dai quali Ferrario non si esclude. Lo stile resta essenziale: solo sul palco con il microfono, senza scenografia, nello stile della stand up comedy americana.