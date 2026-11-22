Premi Pallacorda a Voland, Snaporaz e Aurelio Picca. L’anteprima di «Gli insonni. Una storia ucraina» di Serena Uccello ha aperto il percorso verso il festival 2027

Roma – Si è svolta sabato 21 novembre, nella Sala degli Affreschi della Facoltà di Ingegneria della Sapienza Università di Roma, in via Eudossiana 18, la serata conclusiva della prima edizione del Festival Letterature senza esercito. Il consigliere capitolino Dario Nanni ha consegnato i Premi Pallacorda alla casa editrice Voland, alla rivista culturale Snaporaz e allo scrittore Aurelio Picca.

La cerimonia si è aperta con la prima edizione del Premio Letterario Pallacorda, un’iniziativa di Inchiostro, Comitato nazionale per la promozione della lettura, dedicata al contributo dell’editoria indipendente, della critica e della scrittura alla vita culturale.

Il Premio all’editoria indipendente è stato assegnato a Voland e ritirato dalla fondatrice Daniela Di Sora, «per aver creduto in una narrativa in cui la forza delle storie e la ricerca sulla lingua si incontrano e diventano letteratura. Per il lavoro appassionato di ricerca e scoperta di autori, soprattutto dell’Est europeo, e per la tenacia con cui ha portato le loro voci ai lettori italiani».

Il Premio alla critica è andato alla rivista Snaporaz, rappresentata da Gianluigi Simonetti, «per uno sguardo libero e riconoscibile, capace di leggere la letteratura e le arti con indipendenza di giudizio, oltre le tendenze dominanti».

Aurelio Picca ha ricevuto il Premio per il racconto di Roma, «per aver intrecciato memoria personale e storia collettiva, restituendo alla città una voce di intensa forza espressiva».

La serata è stata condotta da Luca Garraffo, presidente del Centro Studi Darwin (ex APS Mondoscrittura). Accanto ai saluti istituzionali, è intervenuto Luca Falco, tra i sostenitori dell’iniziativa. Hanno preso la parola la direttrice artistica Elisa Zumpano, il vicedirettore artistico Nicola Argenti e i curatori Alessio Caliandro, Paolo Canettieri, Pier Paolo Di Mino e Veronica Leffe.

Gli interventi hanno ripercorso il festival, che dal 3 ottobre al 21 novembre ha attraversato Roma con incontri, letture, laboratori e percorsi urbani tra università, librerie, biblioteche e spazi culturali. Al centro del programma sono state le scritture non egemoni e l’editoria indipendente.

L’anteprima di «Gli insonni. Una storia ucraina» di Serena Uccello («Connessioni Editore») ha costituito il ponte tra l’edizione appena conclusa e quella del 2027. La giornalista e scrittrice ha presentato il romanzo e letto alcuni brani, introducendo il confronto sul rapporto tra storia e letteratura che ha orientato le anticipazioni del prossimo festival.

Ambientato nell’Ucraina dalle proteste di Maidan al 2022, il romanzo ha portato al centro della serata il legame tra gli avvenimenti collettivi e gli amori, i conflitti familiari, le aspirazioni e le paure dei personaggi. Le letture hanno restituito una Storia che ha attraversato le relazioni e le scelte individuali, senza limitarsi a fare da sfondo alla narrazione. Ne è emerso un flusso continuo tra la vita e gli eventi, tra esperienza privata e vicenda collettiva.

Su questo intreccio si sono innestate le anticipazioni dell’edizione 2027, dedicata al tema «Di storia e di storie» e al rapporto tra storia e letteratura.

È stato annunciato un programma arricchito da un ciclo di incontri con l’Archivio Flamigni, da una rassegna sui classici nelle biblioteche di Roma a cura di Dario Pontuale e dall’ampliamento de La città invisibile, il percorso che mette in relazione cinque scrittori e cinque quartieri. Nuove proposte si sono affiancate alla prosecuzione delle rassegne e delle collaborazioni nate in questa prima edizione.

«Dopo quasi due mesi di appuntamenti, siamo felici di quello che abbiamo costruito insieme ai curatori, agli ospiti e al pubblico», ha dichiarato Elisa Zumpano. «Abbiamo attraversato Roma portando i libri in luoghi diversi e creando occasioni di incontro e di confronto. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito a questo percorso. Stiamo già lavorando alla prossima edizione, con il desiderio di dare continuità alle relazioni nate e di fare sempre meglio».

Il Festival Letterature senza esercito è stato ideato e progettato dal Centro Culturale Connessioni e realizzato con il contributo di Roma Capitale. Il progetto, promosso da Roma Capitale, è risultato vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

L’appuntamento conclusivo è stato realizzato in collaborazione con il Chiosco Letterario dell’Università Sapienza di Roma e Connessioni Editore, con il sostegno di Spazio Dialoghi. Il festival si è avvalso inoltre della collaborazione di BiblioBar, storica realtà culturale lungo il Tevere, nei pressi di Castel Sant’Angelo.

Informazioni

www.festivaletteraturesenzaesercito.it

info@festivaletteraturesenzaesercito.it | +39 376 295 9929

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