Trasporti: Zorzan (Atm), vero tema salvaguardare patrimonio

“Oggi il tema vero di Milano non è tanto trovare un gestore della rete metropolitana o di superficie, ma è salvaguardare questo immenso patrimonio infrastrutturale che nel frattempo, sul lato della mobilità, si è creato e determinato”.

Lo ha detto l’amministratore delegato di ATM, Alberto Zorzan, alla Triennale di Milano per la XXX edizione di Italia Direzione Nord, la rassegna promossa dalla Fondazione Stelline, una giornata di incontri e confronti dal titolo “Milano-Lombardia-Italia: traiettorie democratiche”.

In merito alla bocciatura della commissione composta da esperti del Comune e dell’Agenzia di bacino sul progetto di finanza presentato dalla cordata Atm, Hitachi Rail e Webuild, Zorzan ha spiegato che “è un procedimento previsto dal mercato a tutti gli effetti, competitivo, non è un modo per eludere la gara. Abbiamo presentato 25 progetti”, che “vanno in questa direzione”, ovvero quella “di garantire tutti gli interventi che servono da qui ai prossimi 15 anni. Siamo pronti a fare qualunque aggiornamento e modifica.

Questo era l’obiettivo e questo rimane. I dipendenti – ha concluso – sono dei professionisti e possono stare tranquilli perché la clausola sociale li protegge. La società è forte, robusta, economicamente e finanziariamente”.

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