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Teatro Arcimboldi: The Witcher in Concert”, il 22 novembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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“The Witcher in Concert” arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 22 novembre 2026, per celebrare i 10 anni di “The Witcher 3: Wild Hunt” con un’esperienza live che unisce musica, immagini e atmosfere immersive.

Witcher-Credit-Ethan-Lindhout
Witcher-Credit-Ethan-Lindhout

Il concerto dà vita all’intramontabile colonna sonora del gioco di ruolo open world con immagini all’avanguardia e musica appositamente arrangiata per l’occasione sotto la supervisione di Marcin Przybyłowicz, co-compositore di The Witcher 3.

I brani sono eseguiti da un’orchestra di 14 elementi, tra cui Percival Schuttenbach, co-compositori della colonna sonora del gioco, noti per il loro contributo a diversi brani iconici.

www.teatroarcimboldi.it

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