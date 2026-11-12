“The Witcher in Concert” arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 22 novembre 2026, per celebrare i 10 anni di “The Witcher 3: Wild Hunt” con un’esperienza live che unisce musica, immagini e atmosfere immersive.
Il concerto dà vita all’intramontabile colonna sonora del gioco di ruolo open world con immagini all’avanguardia e musica appositamente arrangiata per l’occasione sotto la supervisione di Marcin Przybyłowicz, co-compositore di The Witcher 3.
I brani sono eseguiti da un’orchestra di 14 elementi, tra cui Percival Schuttenbach, co-compositori della colonna sonora del gioco, noti per il loro contributo a diversi brani iconici.
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