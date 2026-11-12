I Subsonica annunciano SUBSONICA A TEATRO, il nuovo tour della band nei principali teatri italiani, in partenza a marzo 2027.

La tournée teatrale arriva dopo il grande successo delle celebrazioni del trentennale con “Cieli su Torino 96-26”, l’uscita dell’album “Terre Rare” e il lungo tour estivo “Terre Rare 96-26” che ha attraversato l’Italia.

Da ora sono disponibili in prevendita i biglietti per gli iscritti alla newsletter della band.

Da giovedì 12 novembre alle ore 11:00 i biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation.

Per accedere alla prevendita basterà registrarsi gratuitamente o accedere al proprio account su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti partirà dalle ore 11:00 di venerdì 13 novembre su www.livenation.it e sui principali circuiti di vendita.

Trent’anni di palchi tra club, palazzetti e festival: dopo 15 anni dalla prima volta, i Subsonica tornano nei teatri in una veste inedita, mostrando tutte le sfaccettature della propria identità musicale.

Sull’onda delle celebrazioni del trentennale, la band proporrà uno spettacolo concepito appositamente per questi spazi.

Al centro di tutto ci saranno i brani valorizzati nella loro essenza. Un racconto musicale in cui passato e presente si intrecciano, ideale prosecuzione del percorso del trentennale segnato da “Cieli su Torino 96-26” e dall’album “Terre Rare”.

Con SUBSONICA A TEATRO, la band apre un nuovo capitolo del proprio percorso live, continuando a rinnovare il linguaggio musicale, da sempre caratterizzato dalla ricerca e dalla sperimentazione.

SUBSONICA A TEATRO

08/03 GENOVA, Politeama Genovese

11/03 ROMA, Auditorium Conciliazione

13/03 PIACENZA, Teatro Politeama

16/03 BOLOGNA, EuropAuditorium

19/03 VARESE, Teatro Intred

22/03 NAPOLI, Teatro Augusteo

23/03 AVELLINO, Teatro Carlo Gesualdo

25/03 BERGAMO, ChorusLife Arena

26/03 VENEZIA, Teatro Malibran

27/03 TRIESTE, Politeama Rossetti

30/03 MILANO, Teatro degli Arcimboldi

31/03 TORINO, Teatro Colosseo

http://www.subsonica.it/

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