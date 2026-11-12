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Novate: arance solidali per Resq

Davide Falco
By Davide Falco
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Torna anche per questo natale l’iniziativa Arance solidali dell’equipaggio di terra di resq di Novate. Si possono prenotare arance e clementine prodotte da SOS Rosarno.
A Novate si può prenotare venerdì 13 novembre ore 16.00 – 19.00 e sabato 14 novembre ore 9.30-12.30 e 15.00 – 18.00 presso ACLI via Don Minzoni, oppure novate@resq.it tel . 3470838907 entro il 14 novembre.
Le arance e clementine di Rosarno, biologiche, etiche e certificate non sono solo buone e giuste, aiutano a sostenere le missioni di ResQ per salvare vite nel Mediterraneo e delle persone che arrivano in Italia dalla rotta Balcanica per salvaguardare i diritti umani di tutti.

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