Anche quest’anno la Fondazione Augusto Rancilio apre le porte di Villa Arconati alla magia delle feste con la sua ormai tradizionale Festa di Natale che per un fine settimana trasformerà la storica dimora di Castellazzo in un mondo incantato dove tradizione, arte e atmosfera natalizia si incontrano.

Vivi la magia del Natale nella “piccola Versailles” di Milano!

IL MERCATINO DI NATALE

Davanti alla facciata principale della Villa prenderà vita il suggestivo Mercatino di Natale, a ingresso gratuito, dove i visitatori potranno passeggiare tra eleganti bancarelle che offriranno oggetti di artigianato fatti a mano, decorazioni natalizie, prodotti tipici e originali idee regalo. Ci saranno, inoltre, specialità culinarie dolci e salate che vi faranno immergere in un’esperienza ricca anche nel gusto!

Luci, profumi e musica accompagneranno grandi e piccini in un percorso tra sapori e tradizioni, per un’esperienza dove la magia del Natale si assapora ad ogni passo.

Dalle 10.00 alle 19.00 – ingresso libero

DENTRO LA VILLA… UN MONDO INCANTATO D’ALTRI TEMPI

Acquistando il biglietto d’ingresso alla Villa al prezzo speciale di € 8,00 si potrà accedere a un mondo di meraviglie e iniziative speciali pensate per far vivere a ogni ospite la vera essenza del Natale.

Le sale saranno illuminate da decorazioni, luci scintillanti e alberi di Natale per immergersi nelle più tradizionali atmosfere natalizie in un contesto d’altri tempi.

UN VIAGGIO INDIETRO NEL TEMPO

Sabato 12 dicembre le rievocazioni e i balli storici dei gruppi storici “Stato Maggiore Napoleonico di Santhià” e “Società di Danza Monza e Brianza” riporteranno i visitatori indietro nel tempo, rivivendo le danze e gli usi e costumi dell’epoca Regency. I visitatori che lo desiderano potranno non solo fare domande e ricevere informazioni e curiosità, ma potranno anche cimentarsi in semplici passi di danza dell’epoca.

ARTE E SPIRITUALITA’

Dopo il grande successo del 2025, anche quest’anno torna la mostra d’arte contemporanea della collezione Kiron pensata per una riflessione personale e intima. Quest’anno il tema della mostra è Abbracci dell’Anima: un percorso evocativo che invita

alla meditazione e alla riflessione, arricchendo l’esperienza di visita con un dialogo tra arte e spiritualità.

All’interno della Limonaia sarà invece possibile ammirare il bellissimo presepe artigianale, realizzato con cura e maestria dai nostri Volontari per raccontare, attraverso i suoi dettagli, la poesia della Natività.

ATTIVITA’ PENSATE PER GRANDI E PICCOLI SOGNATORI

Per chi desidera scoprire la storia e i segreti della dimora, saranno disponibili visite guidate che accompagneranno i visitatori alla scoperta dei tesori artistici e architettonici della Villa. I posti per ogni turno di visita saranno limitati al costo speciale di € 13,00, perciò sarà possibile, per chi lo desidera, assicurarsi il proprio posto prenotando il biglietto sul sito web della Villa.

I più piccoli potranno dare libero sfogo alla creatività nei laboratori natalizi dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30, aiutati dei magici Elfi della Casa di Babbo e Mamma Natale.

I laboratori sono gratuiti per i bambini, accompagnati da un adulto. I posti per l’attività sono limitati, perciò consigliamo la prenotazione sul sito web della Villa.

Alle ore 14.00 i piccoli Ospiti della Villa avranno la possibilità di vivere un’esperienza immersiva in cui la lettura si unisce alla vita della Villa: tra le sale del palazzo, una visita guidata arricchita da attività gioco accompagnerà grandi e piccoli alla scoperta della Villa in modo divertente e coinvolgente. Seguirà un momento speciale con lettura della storia di Natale “Il pettirosso e Babbo Natale” di Jan Fearnley: un racconto tenero e delicato che ci accompagna alla scoperta di valori importanti come l’amicizia, la generosità e la gioia di donare.

L’attività è pensata per bambini da 4 a 8 anni, accompagnati da un adulto ed è a pagamento: € 5,00 a bambino + € 13,00 adulto. I posti sono limitati. Consigliamo la prenotazione sul sito internet della Villa.

Grandi e piccini potranno anche godere dell’atmosfera incantata del Giardino con il giro in carrozza (dalle 14.00 alle 16.00 | attività a pagamento € 6,00) nel giardino monumentale della Villa, e ammirare la suggestiva Voliera dei Pavoni, dimora dei maestosi animali simbolo di bellezza ed eleganza.

BABBO NATALE A VILLA ARCONATI!

Ad una Festa di Natale che si rispetti non può certo mancare Babbo Natale… anzi, Babbo e Mamma Natale arriveranno alla Villa in modo magico e speciale dalle 15.30 per accompagnare tutti i bambini nella loro Casa Incantata per ricevere letterine e fare fotografie insieme!

DELIZIE PER IL TUTTI I GUSTI NELL’INCANTO DELLA VILLA DI NATALE

Certamente non possono mancare le delizie per il palato anche all’interno della Villa: il Caffè Goldoni proporrà golosità dolci e salate per una pausa raffinata, mentre il Lunch di Natale nella Sala Rossa offrirà un momento conviviale e festoso, perfetto per condividere la gioia delle festività in un contesto davvero unico.

Costo a persona € 35,00, comprensivo di acqua, vino e caffè. È consigliata la prenotazione al 393.6638140 (msg whatsapp). Ricordiamo che l’accesso al Lunch è consentito previo acquisto del biglietto d’ingresso alla Villa.

IL CONCERTO DI NATALE

A chiudere simbolicamente la Festa di Natale di Villa Arconati sarà il concerto di canti tradizionali (e non) a ingresso gratuito “Luci e Voci di Natale” del Coro Scarlatti domenica 13 dicembre alle ore 18.00.

Potrete godere di tutte le meraviglie all’interno di Villa Arconati con un Biglietto d’ingresso Speciale a soli 8 euro (€ 13,00 ingresso + visita guidata) che la Fondazione Augusto Rancilio ha deciso di offrire al proprio pubblico come Augurio di un Buon Natale!

Vi consigliamo di consultare il nostro sito internet www.villaarconati-far.it o le nostre pagine FB e IG per scoprire tutti i dettagli riguardo alla nostra Festa di Natale!

Potete contattarci:

02.3502217

393.8680934

info@fondazioneaugustorancilio.com

NATALE IN VILLA ARCONATI 2026

Sabato 12 e domenica 13 dicembre 2026

Villa Arconati – Castellazzo di Bollate (MI), Via Madonna Fametta 1.



Mercatino di Natale

Ore 10.00 – 19.00 – Accesso Gratuito per tutti

Ingresso a Villa Arconati e le sue Meraviglie

Ore 11.00 – 19.00 (ultimo ingresso alla Villa ore 18.00)

Biglietto d’Ingresso Speciale € 8,00

Ingresso + visita guidata € 13,00

Omaggio per bambini fino a 10 anni e accompagnatori di persone diversamente abili

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