Per supportare i centri di accoglienza e le unità mobili nel dare aiuto ai più fragili, è prevista per domenica 29 novembre, nell’ambito delle iniziative per il Piano Freddo, la tradizionale raccolta degli indumenti da donare alle persone senza dimora, promossa dal Comune di Milano insieme alle associazioni che si occupano di grave marginalità.

“Chiediamo – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – la collaborazione e la solidarietà di tutti i milanesi e le milanesi che si sono sempre dimostrati davvero generosi nel supportare chi vive in condizioni di grave marginalità sociale e in povertà. Vogliamo, inoltre, ringraziare tutte le associazioni che allestiranno e gestiranno i punti di raccolta in città. Facciamo un appello a tutti i cittadini e le cittadine affinché favoriscano le operazioni di raccolta portando ai banchetti solo il materiale elencato, a partire dagli indumenti invernali, comodi e puliti, di cui c’è grande necessità”.

Dalle ore 9.30 alle ore 17.30 in cinque punti della città sarà possibile consegnare gli indumenti che non vengono più usati ma sono ancora in buono stato. In particolare, si segnala la necessità di abbigliamento tecnico, scarponcini invernali e scarpe da ginnastica con taglie grandi, giacche e giacconi, tute, magliette, cappelli, guanti e calzettoni invernali, zaini e borse. Non sarà possibile donare abiti eleganti, abbigliamento non comodo o biancheria intima non nuova.

I punti di raccolta saranno allestiti presso i seguenti indirizzi:

Fondazione Progetto Arca, in via Sammartini 126;

Associazione City Angels, presso la loro sede di via Pollini 4;

Fondazione Fratelli di S. Francesco d’Assisi, piazza Baiamonti;

Remar Italia onlus, piazza XXIV Maggio;

Fondazione Cumse, piazza Argentina.

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