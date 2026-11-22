Un’inchiesta sulla poligamia in Italia sarà al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano, domani, domenica 22 novembre, in prima serata su Retequattro. In una grande città del Nord, la trasmissione ha raccolto le indicazioni fornite da alcuni imam su come un uomo già sposato potrebbe aggirare la legge italiana per contrarre ulteriori matrimoni con altre donne.
A seguire, un approfondimento sui reati ai danni degli anziani, a partire da due casi di cronaca: a Torino, una donna di 92 anni è morta in ospedale dopo essere caduta durante uno scippo, mentre a Milano, un uomo della stessa età è deceduto in seguito a un’aggressione nel corso di una rapina nella propria abitazione.
Infine, un servizio sui costi molto elevati sostenuti dallo Stato per la custodia e la manutenzione di uno yacht di un magnate russo, sottoposto a congelamento amministrativo e rimasto per oltre quattro anni nel golfo di Trieste.
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